Doi hoți de fier vechi au fost arestați după explozia din imobilul prăbușit în Germania, unde au murit două românce. Ce făceau înăuntru

1 minut de citit Publicat la 09:52 08 Iun 2026 Modificat la 09:59 08 Iun 2026

Imobilul din Görlitz, distrus de o explozie care a provocat prăbușirea clădirii și moartea a două femei din România. Doi hoți de fier vechi au fost arestați în acest caz. Foto: Profimedia Images

Doi indivizi suspectați de furt de metale au fost arestați după prăbușirea unui imobil la Görlitz, în estul Germaniei, în urma căreia au murit trei persoane, inclusi două turiste din România, au anunțat Poliția și Procuratura, potrivit Agerpres, care citează agenția DPA.

Suspecții sunt acuzați că au deteriorat sau au umblat fără autorizație la țevile din interiorul clădirii, care s-a prăbușit în data de 18 mai, după o explozie.

Anchetatorii examinează implicarea suspecților în deflagrația soldată cu decese.

Anchetatorii au stabilit că hoții de fier vechi au intrat în clădire înainte de explozie

Potrivit anchetei, cei doi suspecți se aflau în zona din jurul clădirii în după-amiaza tragediei, căutând obiecte pe care să le fure, precum biciclete, fier vechi și obiecte neferoase.

Poliția și procurorii au stabilit că suspecții verificaseră mai multe uși, pentru a afla dacă pot pătrunde în holuri sau subsoluri.

Autoritățile au declarat că în prezent este cunoscut faptul că cei doi bărbați au reușit să intre în clădirea care s-a prăbușit mai târziu în acea după-amiază.

Investigatorii încearcă să determine în continuare ce s-a întâmplat după pătrunderea lor în clădire.

Ancheta a fost îngreunată de prăbușirea imobilului și de necesitatea de a îndepărta molozul.

Din acest motiv, anchetatorii nu au putut, deocamdată, să inspecteze încăperile de la subsol.

Un polonez și un afgan, hoți de fier vechi, sunt suspecți în cazul deflagrației în care au murit cele două românce

Purtătorul de cuvânt al poliției, Kai Siebenäuger, a declarat pentru postul public regional de televiziune MDR că suspecții sunt un cetățean polonez în vârstă de 27 de ani și un cetățean afgan de 33 de ani.

Ambii se aflau deja în arest preventiv în legătură cu o altă anchetă.

Sub dărâmăturile clădirii prăbușite au fost găsite corpurile neînsuflețite a două turiste românce, în vârstă de 25 și 26 de ani.

A treia victimă a fost un bărbat în vârstă de 48 de ani, cu dublă cetățenie, germană și bulgară.

Anchetatorii au emis anterior ipoteza că prăbușirea clădirii a fost cauzată de o explozie de gaze, dar nu au stabilit motivul producerii acesteia.