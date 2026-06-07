"Veneția Africii". Cum e viața în cea mai mare mahala plutitoare din lume. Zeci de mii de oameni locuiesc în colibe pe piloni de lemn

În Makoko, zeci de mii de oameni trăiesc în colibe de lemn ridicate pe piloni, deasupra unor ape pline de deșeuri. FOTO. Getty Images

Descrisă ca fiind cea mai mare mahala plutitoare din lume, o așezare din Nigeria este cunoscută și ca "Veneția Africii". În Makoko, zeci de mii de oameni trăiesc în colibe de lemn ridicate pe piloni, deasupra apelor pline de deșeuri. Pe lângă sărăcie și condițiile extrem de grele de trai, mulți locuitori se confruntă acum și cu problema demolării caselor de către guvernul nigerian.

Comunitatea se află la marginea lagunei Lagos, între partea continentală a Nigeriei și unul dintre cele mai bogate orașe din Africa. Makoko a apărut la sfârșitul secolului al XIX-lea ca sat de pescari și și-a păstrat această utilitate până astăzi. A fost fondată de populația Egun, ale cărei mijloace de trai erau legate de lagună cu mult înainte ca Lagos, capitala Nigeriei, să devină o metropolă uriașă, scrie Express.

Pe măsură ce Lagos s-a extins în secolul al XX-lea, așa cum se întâmplă adesea cu marile orașe, Makoko a primit migranți care nu își mai permiteau locuințe legale. Așezarea a continuat să crească fără autorizații de construire. Nu existau titluri de proprietate și nici acces la servicii de bază, ceea ce a pus comunitatea într-un conflict permanent cu autoritățile orașului.

Astăzi, viața de zi cu zi în Makoko este strâns legată de apă. Comunitatea furnizează pește, lemn și forță de muncă pentru Lagos. Condițiile rămân însă dramatice, pentru că mahalaua este în continuare exclusă din planurile urbane ale orașului.

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Nu există sistem de canalizare, nu există colectare a deșeurilor, iar accesul la apă potabilă curată este limitat. Cele mai multe locuințe nu au electricitate, iar incendiile se răspândesc rapid prin construcțiile de lemn înghesuite. Bolile transmise prin apă, precum holera, febra tifoidă și diareea, au fost o problemă constantă de-a lungul anilor.

Locuitorii din Makoko s-au confruntat în repetate rânduri cu demolarea caselor. Cel puțin 10.000 de oameni și-ar fi pierdut locuințele în urma unui proces de demolare început la sfârșitul lunii decembrie și care nu s-a terminat încă, potrivit The New York Times. Liderii comunității Makoko și organizațiile umanitare au spus că cel puțin patru persoane au murit în timpul demolărilor, printre care doi bebeluși și o femeie de 70 de ani.

Mai mulți locuitori au protestat recent la Adunarea Legislativă a statului Lagos, unde oficialii au promis, în două zile diferite, că vor suspenda demolările. Cu toate acestea, excavatoarele au continuat să lucreze.

Comunitatea Makoko a atras de mult timp compasiune, dar este văzută de autorități ca o pată pe imaginea orașului. Așezarea s-a mai confruntat cu demolări similare în 2005 și 2012. În cazul demolărilor din 2012, un lider al comunității a murit după ce o echipă guvernamentală a distrus sute de case.