China a anunțat începerea unei operațiuni speciale navale lângă Taiwan. Taipei a trimis nave care să răspundă "adecvat"

China a anunțat începerea unei operațiuni speciale navale lângă Taiwan. FOTO: Getty Images

Ministerul Transporturilor din China a anunțat o operațiune maritimă specială în apele de la est de insula Taiwan. În replică, Garda de coastă din Taiwan a anunţat că a trimis nave ca "răspuns adecvat" la operaţiunea chineză, despre care a spus că "încalcă dreptul internaţional".

La rândul său, guvernul chinez a anunţat sâmbătă că a lansat o "operaţiune specială de control maritim" în apele de la est de Taiwan, ca răspuns la începerea de negocieri între Japonia şi Filipine pentru delimitarea zonelor economice exclusive şi a platformelor continentale respective din regiune.



"Scopul operațiunii este ca China să își întărească controlul pe mare, inclusiv în zonele îndepărtate. Autoritățile vor să intensifice patrulele, să aplice legea mai ferm, să supravegheze rutele maritime importante, să asigure siguranța navigației și să protejeze interesele statului.", a comunicat Ministerul Transporturilor, citat de Ukrainska Pravda.

Se pare că operațiunea a fost organizată de Ministerul Transporturilor din RPC împreună cu departamentele de siguranță maritimă din provinciile Guangdong și Fujian, precum și cu structurile de sprijin pentru navigație și salvare din Marea Chinei de Est.

Ministerul Transporturilor a menționat că astfel de acțiuni reprezintă un pas necesar ca răspuns la anunțul unilateral al Japoniei și Filipinelor privind începerea negocierilor privind "delimitarea zonelor maritime" la est de insula Taiwan. În opinia Chinei, aceasta reprezintă o încălcare gravă a suveranității sale teritoriale și a drepturilor și intereselor maritime.

La rândul său, purtătoarea de cuvânt a Ministerului chinez de Externe, Mao Ning, a remarcat că astfel de acțiuni ale Japoniei și Filipinelor contravin Convenției Națiunilor Unite privind Dreptul Mării (UNCLOS). Ea a adăugat că China are dreptul legal la o zonă economică exclusivă în această zonă acvatică, astfel încât orice delimitare a frontierelor nu poate avea loc fără participarea sa directă.

Navele chineze au fost monitorizate "pe tot parcursul procesului", iar Taiwanul "a desfăşurat navele necesare pentru a răspunde în mod corespunzător", a asigurat garda de coastă taiwaneză duminică într-un comunicat.



Tokyo şi Manila au anunţat săptămâna trecută lansarea de discuţii oficiale pentru "a delimita graniţa maritimă" a zonelor lor economice exclusive şi a platformelor continentale. Filipine şi Japonia s-au apropiat în ultimii ani în răspuns la revendicările maritime ale Chinei.



Şi Taipei a solicitat anterior liderilor de la Tokyo şi Manila să includă Taiwanul în discuţiile lor.