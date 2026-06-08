Șefa FMI avertizează: "Lumea nu este pregătită pentru șocurile care vor veni”

O transformare majoră aflată în desfășurare este răspândirea inteligenței artificiale și impactul acesteia asupra piețelor muncii. Sursa foto: Getty Images

Directorul general al Fondului Monetar Internațional (FMI), Kristalina Georgieva, a declarat că, după ce în ultimii ani lumea s-a confruntat cu criză după criză, este necesar să fie construite fundații capabile să reziste șocurilor, care au devenit tot mai frecvente.

„Sunt îngrijorată că nu internalizăm încă pe deplin faptul că aceasta va fi realitatea lumii”, a declarat Georgieva pentru Bloomberg. „Nu vom ajunge într-un punct în care șocurile să dispară.”

Georgieva, care conduce creditorul cu sediul la Washington din 2019, a trecut prin pandemia de Covid-19, războiul din Ucraina, turbulențele tarifare și, mai recent, conflictul din Orientul Mijlociu. FMI are o capacitate de creditare de puțin sub 1 trilion de dolari americani, iar misiunea ei – așa cum a descris-o – este de a menține cei 191 de membri ai fondului concentrați pe cooperare pentru binele comun al economiei mondiale.

„Cea mai bună muniție pe care o avem este analiza obiectivă”, a spus ea.

O transformare majoră aflată în desfășurare este răspândirea inteligenței artificiale și impactul acesteia asupra piețelor muncii și economiilor locale. Georgieva a declarat că organizații, inclusiv FMI, nu au recunoscut suficient inegalitățile generate de globalizare și că își dorește ca acest lucru să nu se repete în cazul inteligenței artificiale.

„Noi, inclusiv Fondul, nu am înțeles pe deplin reacția adversă la globalizare, care a venit din faptul că, da, economia mondială a mers mai bine în ansamblu, dar multe comunități au fost golite de viață, pentru că locurile de muncă au dispărut și nu li s-a acordat suficientă atenție”, a spus ea. „Ceea ce mi-aș dori foarte mult să nu se întâmple este ca același lucru să se repete și în cazul inteligenței artificiale.”

Fondul își va actualiza perspectivele pentru economia globală în iulie, după ce și-a redus proiecția de creștere în aprilie, pe fondul războiului din Orientul Mijlociu.