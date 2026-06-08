Astronauţii de la NASA vor purta Prada, după ce brandul de lux şi-a făcut loc în industria spațială

Costumul de bază purtat pe corp, semnat de Prada, a fost realizat în colaborare cu Axiom Space. Sursa foto: Hepta

Astronauţii de la NASA vor purta Prada. Casa de modă italiană Prada a prezentat duminică stratul interior al costumului care va fi purtat de astronauții NASA în viitoarele misiuni spre Lună, subliniind efortul brandului de a fi primul jucător important de lux care face progrese în industria spațială. Costumul spaţial a fost conceput pentru a ajuta astronauții să reziste în timpul deplasărilor îndelungate pe suprafaţa Lunii și condițiilor extreme din spațiul cosmic.

Costumul de bază purtat pe corp a fost realizat de Prada, în colaborare cu Axiom Space, o companie din Houston specializată în infrastructură spațială, și include tuburi de ventilație integrate în țesătură, relatează Reuters.

"Avem într-adevăr o gamă largă de competențe și cunoștințe”, a declarat Lorenzo Bertelli, directorul de marketing de la Prada, în cadrul unui eveniment organizat în magazinul companiei din Manhattan, unde a fost expus noul costum cu răcire și ventilație lichidă.

Axiom Space has teamed up again with @Prada to introduce the Liquid Cooling and Ventilation Garment (LCVG), the innermost layer within the #AxEMU spacesuit that is designed to protect astronauts from the elements when they explore the lunar surface for the first time in more than… pic.twitter.com/Oqoz8x8Ohj — Axiom Space (@Axiom_Space) June 7, 2026

Expertiza necesară pentru dezvoltarea produselor destinate explorării spațiale "poate proveni din numeroase industrii, aparent fără legătură industria aerospațială", a spus Jonathan Cirtain, CEO al Axiom Space.

JUST IN: Prada & Axiom Space unveil new garment NASA astronauts are set to wear on the Artemis III moon mission. pic.twitter.com/kKHv8QuYhW — Polymarket (@Polymarket) June 7, 2026

Noul produs vine după debutul spectaculos al Prada în moda spațială, în 2024, când compania a prezentat un costum spațial care este așteptat să fie utilizat în cadrul misiunii Artemis 4, programată pentru 2028.

Brandurile de lux s-au inspirat de mult timp din explorarea spațiului. Însă, Prada a mers "dincolo de inspirație și a intrat într-un parteneriat real", pe măsură ce industriile explorării și turismului spațial se dezvoltă, a subliniat Thomai Serdari, strateg pentru mărci de lux și profesor de marketing la Stern School of Business din cadrul Universității din New York.

Thomai Serdari consideră că interesul Prada pentru sectorul spațial este motivat de două obiective: accesul la consumatori foarte bogați care iau în calcul călătoriile în spațiu și asocierea brandului la gândirea avangardistă. Companii precum Blue Origin, fondată de Jeff Bezos, sau SpaceX, care aparţine lui Elon Musk, au investit masiv în turismul spațial destinat persoanelor cu venituri ridicate.

Serdari a subliniat doi factori care au motivat interesul Pradei pentru industria spațială: obținerea accesului la consumatorii înstăriți care se gândesc la călătorii în spațiu și alinierea mărcii la gândirea avangardistă. Companii de la Blue Origin al lui Jeff Bezos până la SpaceX al lui Elon Musk s-au orientat către turismul spațial pentru cei bogați.

Reluarea explorării spațiului și a călătoriilor umane către Lună "va atrage, cu siguranță, multe priviri", a declarat Luca Solca, șeful diviziei globale de bunuri de lux de la Bernstei. Brandurile de lux trebuie să rămână relevante și vizibile, a mai adăugat acesta.

Inițiativa Prada vine într-un context dificil pentru industria produselor de lux. După doi ani de contracție, sectorul dădea semne de stabilizare, însă războiul din Iran, izbucnit la sfârșitul lunii februarie, a afectat călătoriile și cheltuielile pentru produse de lux, inclusiv în afara Orientului Mijlociu.