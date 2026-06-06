F1: Kimi Antonelli va pleca în pole position la Marele Premiu de la Monaco

Kimi Antonelli a stabilit, sâmbătă, cel mai rapid timp în calificările Marelui Premiu de la Monaco (1:12.051) și va pleca din pole position în cursa de duminică, scrie Formula 1.
Italianul Kimi Antonelli (Mercedes) a fost cel mai rapid în calificările de astăzi.
De altfel, pentru Antonelli este al patrulea pole-position al carierei, toate obținute în acest sezon.
Pe locul doi s-a clasat Max Verstappen, iar de Lewis Hamilton pe locul trei.
Pe locul patru s-a clasat Charles Leclerc (Ferrari), pe cinci Isack Hadjar (Red Bull Racing), pe şase George Russell (Mercedes), pe şapte Oscar Piastri (McLaren), pe opt Lando Norris (McLaren), pe nouă Pierre Gasly (Alpine) şi pe 10 Liam Lawson (Racing Bulls).
Programul Marelui Premiu de la Monaco
Vineri, 5 iunie
Antrenamente 1: Leclerc, cel mai rapid
Antrenamente 2: Hamilton, cel mai rapid
Sâmbătă, 6 iunie
Antrenamente 3: Antonelli, cel mai rapid
Calificări: Antonelli, pole position
Duminică, 7 iunie
Cursa: 16:00 / Antena 1, Antena Play