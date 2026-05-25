F1: Kimi Antonelli a câştigat Marele Premiu al Canadei

Modificat la 09:10 25 Mai 2026

Publicat la 09:10 25 Mai 2026

2 minute de citit Publicat la 09:10 25 Mai 2026 Modificat la 09:10 25 Mai 2026

Italianul Andrea Kimi Antonelli a semnat a patra sa victorie consecutivă în cinci Mari Premii derulate de la debutul sezonului 2026 / Sursa foto: Profimedia Images

Tânărul pilot italian Kimi Antonelli a câştigat Marele Premiu de Formula 1 al Canadei, duminică, pe circuitul Gilles Villeneuve din Montreal, la capătul unei curse în care coechipierul său, britanicul George Russell, a fost nevoit să abandoneze din cauza unei probleme mecanice, potrivit Agerpres.

Antonelli (19 ani), noua senzaţie a Marelui Circ, a semnat astfel a patra sa victorie consecutivă în cinci Mari Premii derulate de la debutul sezonului 2026, devansându-l pe septuplul campion mondial britanic Lewis Hamilton (Ferrari), clasat pe locul secund, şi pe olandezul Max Verstappen (Red Bull), câştigătorul a patru titluri mondiale între 2021 şi 2024.

Russell, care a condus în debutul cursei, după ce a plecat din pole position, a abandonat în cel de-al 30-lea tur din cauza unei probleme mecanice la blocul motor, pe jumătate termic, pe jumătate electric.

În urma acestui nou succes, Kimi Antonelli şi-a consolidat poziţia de lider al clasamentului general al piloţilor, distanţându-se la 43 de puncte de George Russell, principalul său următor.

Campionatul Mondial de Formula 1 va continua în weekendul 5-7 iunie cu Marele Premiu al Principatului Monaco.

Clasamentul final al Marelui Premiu de Formula 1 a Canadei (68 tururi, 305,270 km):

1. Kimi Antonelli (Italia/Mercedes) 1 h 28 min 13 sec 758/1000

2. Lewis Hamilton (Marea Britanie/Ferrari) la 10.768

3. Max Verstappen (Olanda/Red Bull) la 11.276

4. Charles Leclerc (Monaco/Ferrari) la 44.151

5. Isack Hadjar (Franţa/Red Bull) la un tur

6. Franco Colapinto (Argentina/Alpine-Mercedes) la un tur

7. Liam Lawson (Noua Zeelandă/Racing Bulls-Red Bull) la un tur

8. Pierre Gasly (Franţa/Alpine-Mercedes) la un tur

9. Carlos Sainz Jr (Spania/Williams-Mercedes) la un tur

10. Oliver Bearman (Marea Britanie/Haas-Ferrari) la un tur

11. Oscar Piastri (Australia/McLaren-Mercedes) la 2 tururi

12. Nico Hulkenberg (Germania/Audi) la 2 tururi

13. Gabriel Bortoleto (Brazilia/Audi) la 2 tururi

14. Esteban Ocon (Franţa/Haas-Ferrari) la 2 tururi

15. Lance Stroll (Canada/Aston Martin-Honda) la 4 tururi

16. Valtteri Bottas (Finlanda/Cadillac-Ferrari) la 4 tururi

Cel mai rapid tur de circuit: Kimi Antonelli (Italia/Mercedes) 1:14.210 (viteză medie: 211,556 km/h)

Abandonuri:

George Russell (Marea Britanie/Mercedes): problemă mecanică în turul 30

Lando Norris (Marea Britanie/McLaren-Mercedes): problemă la cutia de viteze

Fernando Alonso (Spania/Aston Martin-Honda): problemă la scaunul monopostului său

Sergio Perez (Mexic/Cadillac-Ferrari): problemă la suspensia faţă

Alexander Albon (Thailanda/Williams-Mercedes): eliminată după un acroşaj cu Oscar Piastri (Australia/McLaren-Mercedes)

Arvid Lindblad (Marea Britanie/Racing Bulls-Red Bull): nu a luat startul din cauza unei probleme la ambreiaj, pe grilă



Clasamentele Campionatului Mondial de Formula 1 (după 5 curse din 22):

Piloţi

1. Kimi Antonelli (Italia) 131 puncte

2. George Russell (Marea Britanie) 88

3. Charles Leclerc (Monaco) 75

4. Lewis Hamilton (Marea Britanie) 72

5. Lando Norris (Marea Britanie) 58

6. Oscar Piastri (Australia) 48

7. Max Verstappen (Olanda) 43

8. Pierre Gasly (Franţa) 20

9. Oliver Bearman (Marea Britanie) 18

10. Liam Lawson (Noua Zeelandă) 16

...

Constructori

1. Mercedes 219 puncte

2. Ferrari 147

3. McLaren-Mercedes 106

4. Red Bull 57

5. Alpine-Mercedes 35

6. Racing Bulls-Red Bull 21

7. Haas-Ferrari 19

8. Williams-Mercedes 7

9. Audi 2

10. Cadillac-Ferrari 0

11. Aston Martin-Honda 0