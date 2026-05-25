Locuitorii din Piatra-Neamț și alte două zone din judeţ au fost avertizați prin mesaje RO-Alert de prezenţa urşilor

1 minut de citit Publicat la 09:42 25 Mai 2026 Modificat la 09:42 25 Mai 2026

Urși semnalați în mai multe zone din Neamț: S-au emis mesaje RO-Alert locuitorilor. *Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Neamţ a transmis în noaptea de duminică spre luni trei mesaje RO-Alert, după apariţia unor urşi în proximitatea unor gospodării, potrivit Agerpres. Unul dintre "musafirii nepoftiţi" şi-a făcut apariţia pe o stradă din oraşul Piatra-Neamţ.

Prima alertă a vizat prezenţa unui urs în satul Bicaz Chei, în zona tarabelor.

La scurtă vreme a fost emis un nou mesaj RO-ALERT prin care era semnalată prezenţa animalului în satul Farcaşa.

Aproape de miezul nopţii, şi locuitorii din cartierul Sarata, municipiul Piatra-Neamţ, au fost înştiinţaţi că un urs se află în zona străzii Humăriei.

Sâmbăta trecută, autorităţile au emis alte trei mesaje RO-Alert după apariţia unui alt urs în zona traseelor de escaladă, între Via Ferrata Astragalus şi Rezervaţia Cheile Şugăului - Munticelu.

Acum o săptămână, reprezentanţii Primăriei Piatra-Neamţ au decis împuşcarea unui urs care, deşi a fost alungat în nenumărate rânduri din zona Ştrand - Bâtca Doamnei, a revenit.

Incidentele din judeţul Neamţ au loc la scurt timp după ce într-un hotel din Poiana Braşov a intrat un urs, iar angajaţii au fost nevoiţi să stea de pază pe timpul nopții pentru a proteja turiștii și colegii, întrucât în urma apelului făcut la 112, li s-a spus că situaţia lor nu reprezintă o urgenţă.

Joi, 21 mai, președintele României, Nicușor Dan, a trimis Curții Constituționale o sesizare de neconstituționalitate asupra Legii pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 81/2021 privind aprobarea metodelor de intervenție imediată pentru prevenirea și combaterea atacurilor exemplarelor de urs brun asupra persoanelor și bunurilor acestora, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, a transmis Administraţia Prezidenţială într-un comunicat.

Anul acesta, Parlamentul a decis extragerea a 859 de urşi, în cadrul cotei de prevenţie şi a altor 110 exemplare pentru intervenţie. CCR va discuta sesizarea depusă de preşedintele Nicuşor Dan pe 24 iunie.