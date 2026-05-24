Descoperire macabră: Un craniu uman și un picior, găsite pe un câmp din Maramureș. Polițiștii au dat și peste două telefoane

1 minut de citit Publicat la 16:29 24 Mai 2026 Modificat la 16:39 24 Mai 2026

Este anchetă de amploare în Maramureș, după ce un craniu uman și un picior au fost descoperite pe un câmp de la marginea localității Pribilești. La fața locului au intervenit polițiști, criminaliști, specialiști ai Serviciului de Medicină Legală și un procuror criminalist, iar zona a fost imediat securizată. În timpul cercetărilor, polițiștii au mai găsit pe câmp o geacă în care se aflau două telefoane mobile. Toate obiectele descoperite urmează să fie analizate.

Atenție, urmează informații cu puternic impact emoțional!

Descoperirea a fost făcută pe un teren proaspăt arat, iar anchetatorii încearcă acum să afle cui aparțin rămășițele și cum au ajuns acolo. Deocamdată, identitatea victimei nu este cunoscută. Primele estimări arată că osemintele ar putea avea o vechime de cel puțin 4-5 ani.

Anchetatorii iau în calcul și posibilitatea ca rămășițele să aparțină unui bărbat dispărut din zonă în Ajunul Crăciunului din 2022. La acel moment, localnicul, în vârstă de 46 de ani, a fost căutat zile întregi de familie și polițiști, inclusiv cu drone, însă fără rezultat. Până acum nu există dovezi clare care să confirme această ipoteză, dar nici nu este exclusă.

Specialiștii de la Medicină Legală vor face acum expertize complexe pentru identificarea victimei și pentru stabilirea cauzei morții.

Anchetatorii spun că există un lucru cert în acest moment: trupul a fost dezmembrat în timp ce terenul era arat cu tractorul. Cum și când au ajuns rămășițele pe câmp rămâne, deocamdată, un mister.