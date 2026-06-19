„Pericol de sufocare pentru bebeluşi şi copiii mici”: ANSVSA retrage o linguriță dintr-un cunoscut lanț de magazine. Cum arată produsul

<1 minut de citit Publicat la 16:23 19 Iun 2026 Modificat la 16:23 19 Iun 2026

Un părinte folosește o linguriță de hrănire pentru bebeluși și copii mici. Imagine u caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA) a anunţat retragerea de pe piaţă a unei linguriţe pentru hrănirea bebeluşilor şi copiilor mici comercializată în magazinele DM-Drogerie Markt, din motive de siguranţă.

„ANSVSA aduce la cunoştinţa consumatorilor că DM-Drogerie Markt retrage de pe piaţă produsul „babylove Esslernloffel” (linguriţă pentru hrănire babylove), ca măsură preventivă pentru protejarea siguranţei bebeluşilor şi copiilor mici. În timpul utilizării produsului există posibilitatea ca mici părţi ale linguriţei să se desprindă. Aceste componente pot reprezenta un pericol de sufocare pentru bebeluşi şi copiii mici”, scrie ANSVSA într-o postare pe Facebook.

Produsele afectate sunt: Cod lot (Chargencodierung): 2521 şi 2532; EAN: 4067796183429.

Deoarece codul lotului nu este inscripţionat pe linguriţele propriu-zise, consumatorii sunt rugaţi să nu mai utilizeze produsul, indiferent de codul lotului, şi să îl returneze în orice magazin DM din ţară.

Potrivit instituţiei, contravaloarea produsului va fi restituită integral, chiar şi fără prezentarea bonului fiscal.

DM-Drogerie Markt îşi cere scuze pentru inconvenientele create şi recomandă clienţilor să informeze şi alte persoane care ar putea deţine produsul, inclusiv dacă acesta a fost oferit cadou sau împrumutat.

Detaliile complete privind produsul şi magazinele vizate pot fi consultate AICI.