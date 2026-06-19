Și Capul Verde are o susținătoare „exotică” la Cupa Mondială 2026. Cine este Leila Depina și aparițiile ei controversate

Modelul Leila Depina a sosit la Miami pentru a susține echipa Capului Verde la Cupa Mondială 2026 FOTO: Getty Images/ Profimedia Images

Modelul Leila Depina a sosit la Miami pentru a susține echipa națională din Capul Verde, țara ei natală, în meciul pe care îl va juca la Cupa Mondială 2026 cu echipa din Arabia Saudită.

Leila Depina este una dintre celebritățile din Capul Verde, o țară cu aproximativ jumătate de milion de locuitori.

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Este model internațional, personalitate social media și creatoare de conținut care iese mereu în evidență cu apariții extravagante. A atras atenția chiar și pe covorul roșu de la festivalul de film de la Cannes sau Veneția, unde a apărut în ținute foarte sumare.

Dar Leila Depina nu este singura apariție exotică de la Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Croația este susținută în tribune de deja celebra Ivana Knoll.

Capul Verde, oficial Republica Capului Verde, este o țară insulară situată în Oceanul Atlantic, în largul coastelor Africii de Vest, formată dintr-un arhipelag de 10 insule vulcanice. Țara este recunoscută la nivel global ca o destinație turistică exotică spectaculoasă, dar popularitatea ei va crește acum, după prestația echipei naționale la Cupa Mondială 2026.

Campioana europeană Spania, ţinută în şah de debutanta Capul Verde - 0-0

Selecţionata Spaniei, campioana europeană, şi echipa Capului Verde, o debutantă, au terminat surprinzător la egalitate, 0-0, luni, pe Atlanta Stadium, într-un meci Grupa H a Cupei Mondiale de fotbal din Statele Unite, Mexic şi Canada.

Spania, una dintre marile favorită la câştigarea trofeului, a dezamăgit în acest meci, pe care l-a abordat cu un joc previzibil, lent, fără inspiraţie, în faţa unei echipe disciplinate, care s-a apăra grupat şi a oferit puţine spaţii.

Portarul-erou din Capul Verde și mama care a primit, în sfârșit, viza

Vozinha, portarul în vârstă de 40 de ani al naționalei din Capul Verde, desemnat jucătorul meciului după ce a apărat șapte ocazii în egalul cu Spania din Cupa Mondială 2026 (0-0), a început să plângă la finalul meciului. El a dezvăluit că motivul a fost lipsa mamei sale, care nu a fost prezentă deoarece nu și-a permis să plătească viza pentru a intra în SUA.

Femeia va putea să-și urmărească fiul jucând la Cupa Mondială 2026 în acest weekend, după intervenția Departamentului de Stat al SUA și a liderului minorității din Cameră, Hakeem Jeffries. El a declarat miercuri într-un comunicat că mama lui Vozinha va obține o viză la timp pentru meciul Capul Verde - Uruguay, care va avea loc duminică.

„Toate taxele (n.r. - pentru viză) au fost anulate, în conformitate cu politica oficială. Se fac acum aranjamente de călătorie pentru ca mama și fiul să se poată reuni la Miami”, a declarat Jeffries.