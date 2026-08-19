Scandal uriaș în Ucraina. Procurorii fac percheziții la adjuncta șefului Administrației lui Zelenski. Alte nume grele în dosar

2 minute de citit Publicat la 11:58 19 Aug 2026 Modificat la 12:07 19 Aug 2026

Procurorii au făcut percheziții la Irina Mudra (foto, stânga), adjunctă a șefului Administrației Prezidențiale de la Kiev. Sursă colaj foto: Profimedia Images, Getty Images

Biroul Național Anticorupție al Ucrainei, NABU, efectuează percheziții la proprietățile și biroul Irinei Mudra, adjunctă a șefului Administrației președintelui Volodimir Zelenski, într-un dosar de corupție.

Sunt, de asemenea, percheziții la deputatul Vadim Stolar, la Maksim Mikitaș, fost deputat, și la banca de stat Sense Bank, a declarat, miercuri, pentru Kyiv Independent o sursă din rândul persoanelor familiarizate cu ancheta.

NABU a comunicat, tot miercuri, că „desfășoară o operațiune specială pentru demascarea unei organizații criminale conduse de un actual și un fost parlamentar ucrainean și în care sunt implicați oficiali de rang înalt din cadrul Administrației Prezidențiale”.

Biroul a menționat că va publica ulterior mai multe detalii.

Ce se știe despre oficialii ucraineni vizați de percheziții

Irina Mudra este responsabilă de domeniul judiciar și de reforma justiției în cadrul Administrației Prezidențiale ucrainene, notează Kyiv Independent.

Deputatul Vadim Stolar a reprezentat în Parlament formațiunea prorusă Platforma de Opoziție "Pentru Viață", până când aceasta a fost interzisă, în urma invaziei din 2022.

În prezent, el reprezintă grupul Restaurarea Ucrainei, o formațiune desprinsă din partidul menționat anterior.

Potrivit unor materiale din presa ucraineană, Stolar a fost asociat cu mai multe proiecte imobiliare controversate din Kiev, precum și cu o schemă prin care sute de cumpărători de locuințe ar fi fost înșelați în anii 2000.

Deputatul a negat că ar fi comis fapte ilegale.

În timpul mandatului fostului președinte Petro Poroșenko, presa ucraineană l-a numit pe Stolar „primarul de facto al Kievului”, datorită influenței sale în oraș.

El ar fi fost, de asemenea, partener de afaceri al lui Artem Koliubaiev, la rândul lui partener de afaceri al fostului șef al Administrației Prezidențiale, Andrii Iermak.

Iermak a demisionat din funcție în noiembrie, anul trecut, după ce locuința sa a fost percheziționată de procurori anticorupție.

Sense Bank, și ea vizată de percheziții, ar fi implicată într-o schemă de corupție în valoare de 100 de milioane de dolari, centrată în jurul monopolului nuclear de stat Energoatom.

Oameni din jurul lui Zelenski, vizați de ancheta din dosarul Energoatom

Ancheta privind Energoatom, lansată anul trecut, este cea mai amplă investigație de corupție din timpul mandatului președintelui Volodimir Zelenski.

Transcrieri ale unor înregistrări audio, publicate în lunile aprilie și mai, par să confirme informațiile relatate anterior de Ukrainska Pravda, potrivit cărora Vasil Veselîi, membru în Consiliul de supraveghere al Sense Bank, era un protejat al lui Andrii Iermak și avea o influență considerabilă asupra băncii.

Conform Ukrainska Pravda, Timur Mindici, un alt suspect în dosarul Energoatom, ar fi exercitat, de asemenea, presiuni asupra Sense Bank.

În decembrie, NABU i-a pus sub acuzare și pe cinci deputați din formațiunea lui Zelenski, Slujitorul Poporului, pentru că ar fi primit bani în schimbul unor voturi în Parlament.

În aceeași lună, biroul a efectuat și o percheziție la proprietatea unui consilier al lui David Arakhamia, liderul grupului parlamentar Slujitorul Poporului.