De ce demisia lui Andrii Yermak, cel mai puternic consilier al lui Zelenski, are efectul unui cutremur pentru Ucraina

2 minute de citit Publicat la 22:46 28 Noi 2025 Modificat la 22:46 28 Noi 2025

Andrii Yermak, cel mai puternic consilier al președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, a demisionat vineri. Foto: Hepta

Plecarea lui Andrii Yermak din funcția de atotputernic șef de cabinet al președintelui ucrainean Volodimir Zelenski are efectul unei mișcări tectonice în Ucraina, scrie Politico.

Acest cel mai recent capitol din scandalul de corupție de 100 de milioane de dolari, cu conexiuni în sectoarele energetic și de apărare, anticipează o bătălie dură pentru guvernarea țării, după aproape patru ani de război cu Rusia, notează publicația citată.

Poreclit „cardinalul verde” pentru ținutele sale de inspirație militară, pe care însuși șeful său le-a popularizat, Yermak, de profesie avocat și, pe vremuri, producător de filme de serie B, a ajuns să exercite o influență imensă ca principal consilier al lui Zelenski.

Mulți l-au considerat drept omul care împarte funcția supremă cu președintele.

Politico: Opoziția de la Kiev va specula plecarea lui Yermak pentru a cere guvern de uniune națională

Potrivit Politico, opoziția politică ucraineană se va folosi de înlăturarea lui Yermak pentru a susține crearea unui guvern de uniune națională la Kiev.

Este o cerere formulată încă de la începutul invaziei ruse din februarie 2022, dar plecarea omului forte de lângă Zelenski va revitaliza aceste pretenții.

Puțini se îndoiesc de faptul că Yermak îi va lipsi lui Zelenski.

În prezent, președintele se vede lipsit de "producătorul" său, în timp ce se pregătește pentru negocieri tensionate cu SUA asupra controversatului „planul de pace” al președintelui Donald Trump.

Sunt negocieri purtate în timp ce iarna se instalează și forțele Kremlinului încearcă să-și fructifice avantajul pe frontul din Donbas, amintește Politico.

Politico: Yermak nu va fi jelit nici în Ucraina, nici în afara ei

Dacă pentru Zelenski Yermak a fost un aliat de nădejde, el nu va fi plâns de prea mulți la Kiev pentru căderea abruptă din funcție.

Puterea acumulată de consilierul prezidențial a provocat, în timp, critici și frustrări tot mai mari, atât în ​​interiorul Ucrainei, cât și din partea aliaților occidentali, inclusiv Statele Unite.

Nu este, deci, surprinzător că politicienii opoziției ucrainene și foștii oficiali care s-au certat cu Yermak au salutat vestea plecării sale.

Ei speră că demisia acestuia va marca o schimbare majoră în modul în care Zelenski conduce țara, silindu-l pe președinte să se îndepărteze de stilul său centrat pe controlul strict.

„Nu credeam că este posibil să plece vreodată”, a spus un fost oficial rang înalt, care a cerut anonimatul pentru a nu fi acuzat că „dansează pe mormântul (politic) al lui Yermak”.

Criticii fostului consilier au amintit, cu ocazia evenimentelor de vineri, tentativa eșuată a lui Zelenski de astă vară, de a limita independența instituțiilor anticorupție din Ucraina, mișcare abandonată în cele din urmă la presiunile Bruxelles-ului.

Pentru deputata de opoziție Lesia Vasylenko, plecarea lui Yermak „arată că există toleranță zero pentru corupție și că președintele ascultă preocupările oamenilor”.

Jurnalistă care l-a consiliat pe Zelenski: Yermak ar putea rămâne păpușarul din umbră

Însă alții sunt sceptici.

„Guvernarea trebuie să revină în făgașul constituțional. Parlamentul trebuie să-și recâștige autoritatea.

Asta înseamnă că președintele trebuie să fie de acord să discute cu toate facțiunile, că trebuie să formăm un guvern real de uniune națională, care va fi responsabil în fața Parlamentului, nu în fața biroului prezidențial”, subliniază Ivana Klimpuș-Țințadze, fost vice prim-ministru.

Iulia Mendel, jurnalistă ucraineană, fostă consilieră a lui Zelenski transformată în critic al președintelui, consideră că demisia lui Yermak a fost „o reacție disperată la o presiune insuportabilă”.

„Zelenski nu are un înlocuitor real pregătit (pentru Andrii Yermak, n.r.) pentru că nu a crezut niciodată că lucrurile vor ajunge atât de departe. Dar presiunea a devenit atât de intensă, încât s-a ajuns la cea mai simplă alegere: el sau Yermak. Și Zelenski a ales singur”, a adăugat Mendel.

Jurnalista se îndoiește că lucrurile se vor schimba cu adevărat semnificativ.

„Yermak s-ar putea să rămână păpușarul din umbră”, a avertizat ea.