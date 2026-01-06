Trimisul special al lui Trump în Groenlanda spune că SUA vor "independenţa insulei, nu anexarea acesteia"

Preşedintele SUA, Donald Trump. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Guvernatorul Louisianei, Jeff Landry, numit recent "trimis special în Groenlanda", spune că Trump dorește independența insulei, nu anexarea acesteia. Landry a respins interpretarea lui Trump privind interesele SUA în emisfera vestică ca fiind imperialiste, invocând trecutul colonial al Europei și spunând că "motivul pentru care Danemarca deține Groenlanda este tocmai imperialismul", scrie Ukrainska Pravda.

"Cred că președintele susține ideea unei Groenlande independente, cu legături economice și oportunități comerciale pentru Statele Unite. El își dorește ca economia americană să prospere, își dorește parteneri comerciali buni. Și se uită la Groenlanda și se gândește: «Avem interese naționale de securitate și apărare aici, avem un acord de apărare din 1941, avem o armată în Groenlanda, putem face mai mult și oferi Groenlandei mai mult»", a spus Landry.

Danemarca a subliniat că, în ultimele decenii, SUA și-au redus prezența în Groenlanda și ar putea începe să o restabilească fără a fi nevoie să "preia controlul" asupra Groenlandei. El a evitat acest argument și a revenit la faptul că Trump vrea să reînvie "Doctrina Monroe" și are propria viziune, iar acest lucru este "bun pentru economia americană și pentru cei din emisfera vestică".

Când a fost întrebat direct dacă este posibil ca SUA să recurgă la preluarea forțată a Groenlandei, Landry a spus că "nu crede" că s-ar ajunge la un astfel de scenariu.

"Cred că putem deschide perspective comerciale mai bune pentru Groenlanda. Putem oferi groenlandezilor o cale către independența lor și o țară vecină unde se pot alătura celei mai puternice și mai avansate economii din lume", a spus Landry.

Donald Trump, în ultimele interviuri acordate după operațiunea americană din Venezuela, și-a afirmat încă o dată dorința de a controla Groenlanda.

Prim-ministrul danez Mette Frederiksen a declarat că anexarea forțată a Groenlandei de către Statele Unite, dacă s-ar întâmpla, ar însemna sfârșitul NATO. Liderii mai multor țări europene cheie au emis o declarație comună privind Groenlanda, spunând că "niciun membru NATO nu ar trebui să atace alt membru".