„Europa riscă să fie călcată în picioare”. BBC: Dorința lui Trump de a avea cea mai mare insulă din lume ar putea pune capăt NATO și UE

Groenlanda este cea mai mare insulă din lume - este de șase ori mai mare decât Germania. Se află în Arctica, dar este un teritoriu autonom al Danemarcei. Foto: GettyImages

Marți, așa-numita Coaliție a Voluntarilor, formată în mare parte din lideri europeni, s-a întâlnit la Paris cu emisarii președintelui american Donald Trump, pentru a încerca să facă progrese suplimentare în ceea ce privește un acord de pace durabil pentru Ucraina. Întrucât președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, insistă că un plan de încheiere a războiului cu Rusia este „în proporție de 90% finalizat”, nimeni din acea sală nu a vrut să pună în pericol menținerea americanilor în tabăra celor care susțin Kievul. Dar la întâlnirea de la Paris exista un elefant imens, iar atmosfera de fond era extrem de tensionată, scrie jurnalista BBC Katya Adler.

Intervenția administrației Trump în Venezuela și insistența președintelui SUA, la scurt timp după aceea, că „avem nevoie de Groenlanda din punctul de vedere al securității naționale” au fost evenimentele din ultimele zile care au tensionat relația dintre americani și europeni.

La întâlnirea de la Paris, Mette Frederiksen, prim-ministrul Danemarcei, stătea vizavi de două figuri puternice care îl reprezintă pe Trump: trimisul special Steve Witkoff și ginerele lui Trump, Jared Kushner.

Ea a fost presată de colegii europeni să nu antagonizeze SUA din cauza Groenlandei, în cazul în care acest lucru ar afecta sprijinul SUA pentru Ucraina.

Liderii Europei ar fi preferat mult mai mult ca Groenlanda și dezbaterea privind Ucraina să fie separate. Însă, pe măsură ce temperatura politică creștea de la Washington și Copenhaga, liderii marilor națiuni europene prezenți la reuniunea de la Paris au emis o declarație în care spuneau: „Groenlanda face parte din NATO. Prin urmare, securitatea în Arctica trebuie realizată colectiv, în colaborare cu aliații NATO, inclusiv Statele Unite”.

„Este de competența Danemarcei și Groenlandei, și numai a lor, să decidă asupra chestiunilor care privesc Danemarca și Groenlanda”, se arată în declarație.

Comunicatul a fost salutat de prim-ministrul Groenlandei, Jens Frederik Nielsen, însă criticii spun că a fost elaborat lent și, din cauza numărului limitat de semnatari ai declarației, nu a reușit să arate o Europă unită.

„Dacă ar fi existat o declarație comună din partea tuturor celor 27 de parteneri ai UE, plus aliatul NATO, Regatul Unit, în sprijinul suveranității daneze, aceasta ar fi transmis un mesaj puternic către Washington”, spune Camille Grande de la think tank-ul Consiliului European pentru Relații Externe (ECFR). El a fost secretar general adjunct pentru investiții în apărare la NATO între 2016 și 2022.

Luați în considerare ironia întâlnirii din Franța. Mai mulți lideri europeni și nu numai, inclusiv ai NATO și UE, încearcă să implice administrația Trump în protejarea viitoarei suveranități a unei țări europene (Ucraina) împotriva ambițiilor teritoriale agresive ale unei forțe externe (Rusia), imediat după ce SUA au năvălit militar în Venezuela suverană, arestându-l pe președintele acesteia, continuând în același timp să amenințe activ suveranitatea unei alte națiuni europene (Danemarca).

Ca și cum lucrurile nu erau deloc clare, Danemarca și SUA sunt ambele membre ale alianței transatlantice NATO. Sunt aliați extrem de apropiați. Sau au fost.

Întrebarea este dacă, dacă Trump și-ar îndeplini ambiția de a aduce Groenlanda sub controlul SUA, ar reprezenta acest lucru nu doar o amenințare existențială pentru NATO, ci și o criză majoră pentru UE?

Europa riscă să fie călcată în picioare

Nu este prima dată când Trump vorbește despre hotărârea sa de a controla Groenlanda. El a sugerat cumpărarea ei în trecut. De asemenea, a refuzat să excludă preluarea ei prin forță.

Duminică, el a insistat că insula este „atât de strategică în acest moment, Groenlanda este acoperită de nave rusești și chineze peste tot. Avem nevoie de Groenlanda din punctul de vedere al securității naționale, iar Danemarca nu va putea face acest lucru”.

Danemarca respinge ultima afirmație. Recent, s-a angajat să investească 4 miliarde de dolari în apărarea Groenlandei, inclusiv bărci, drone și aeronave.

În baza unui acord bilateral, SUA are deja o bază militară în Groenlanda - înființată la începutul Războiului Rece. Numărul de personal de acolo a fost redus de la aproximativ 10.000 în timpul operațiunilor de vârf din Războiul Rece la aproximativ 200, iar SUA au fost acuzate de mult timp că nu mai acordă atenție Securității Arctice, până acum.

Danemarca a indicat că este deschisă discuțiilor despre o prezență americană mai mare pe insulă și chiar mai mult, dar confruntată cu amenințarea președintelui american cu o acțiune unilaterală, Friederikson a declarat luni că ambiția lui Trump de a prelua Groenlanda ar trebui luată în serios.

După acțiunile administrației americane din Venezuela din acest weekend, colegii ei din întreaga Europă fac exact asta.

Vorbind sub condiția anonimatului, un oficial UE a declarat: „Întreaga situație a subliniat - încă o dată - slăbiciunea fundamentală a Europei față de Trump.”

În timp ce vecinii nordici ai Danemarcei s-au grăbit imediat să o apere după comentariile lui Trump din weekend despre Groenlanda, inițial s-a lăsat o tăcere asurzitoare la Londra, Paris și Berlin.

În cele din urmă, prim-ministrul britanic, Sir Keir Starmer, a declarat luni că Danemarca și Groenlanda pot decide singure viitorul insulei. Cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, a declarat lucruri similare în trecut. Președintele francez Emmanuel Macron a vizitat Groenlanda în iunie, într-un gest de solidaritate cu Copenhaga.

Însă criticile directe la adresa SUA au fost în mod notabil absente.

Și aceasta este esența problemei. Stilul direct al lui Trump, pe care unii îl văd a fi o tactică de intimidare, i-a făcut pe aliații europeni extrem de nervoși.

În general, au ales să încerce să-l gestioneze pe președintele SUA, adesea în încercarea de a proteja relațiile bilaterale, în loc să se opună individual sau împreună și să riște să-l confrunte pe președintele SUA și să se confrunte cu potențiale consecințe.

În noua lume a politicii marilor puteri în care trăim acum, unde SUA și China, alături de alte puteri precum Rusia și India, Europa pare, în cel mai bun caz, să stea pe margine și riscă să fie călcată în picioare.

Cum a cedat UE în fața lui Trump

Deși blocul comunitar promite să joace un rol mai important pe scena globală, când vine vorba de Trump, a părut evident slab.

La sfârșitul anului trecut, UE nu și-a îndeplinit angajamentul de a sprijini financiar Ucraina folosind active de stat rusești înghețate în UE. Aceștia au găsit banii prin alte mijloace, însă criticii spun că blocul comunitar nu a reușit să transmită în mod public un mesaj potențial puternic atât Moscovei, cât și administrației Trump, care a spus în repetate rânduri că blocul comunitar e slab.

Și în singurul domeniu în care UE s-a impus mult timp pe plan internațional - ca o putere comercială uriașă, a ales încă o dată să se supună lui Trump.

Când a impus tarife de 15% asupra bunurilor UE anul trecut, blocul comunitar și-a înghițit mândria și a promis să nu riposteze, spun surse din interior, deoarece se temea să piardă sprijinul SUA pe care acest continent se bazează pentru securitatea și apărarea sa.

Și acum există Groenlanda și Danemarca - unde țările UE sunt profund divizate în ceea ce privește atitudinile lor față de administrația Trump.

Prin urmare, Juliane Smith, ambasadoarea SUA la NATO până la realegerea lui Trump ca președinte, a spus că această situație „riscă să desființeze UE”, precum și să fie o dilemă existențială pentru NATO.

Prim-ministrul Danemarcei a avertizat luni că o acțiune unilaterală a SUA privind Groenlanda ar putea rupe complet alianța NATO.

Unii ar putea remarca că Donald Trump nu a fost niciodată un mare fan al alianței transatlantice.

„Europa ar trebui să-l ia în serios pe președintele Trump și echipa sa atunci când vorbesc despre «obținerea» Groenlandei”, a spus Julianne Smith.

„Asta înseamnă să facem mai mult decât să îndemnăm la reținere. Puterile de top din Europa ar putea dori să înceapă planuri de contingență; să ia în considerare modul în care pot utiliza la maximum [întâlnirile internaționale, cum ar fi] viitoarea Conferință de Securitate de la München și Davos, unde vor fi prezenți înalți oficiali americani; și, de asemenea, să ia în considerare idei îndrăznețe și inovatoare, cum ar fi noi pacte de apărare.”

Tratatul NATO nu face distincție între un atac asupra unui aliat din partea unor țări externe sau din partea unui alt aliat NATO, dar există o înțelegere că Articolul 5 al alianței - supranumit clauza „toți pentru unul și unul pentru toți” - nu se aplică unei țări NATO care atacă o alta.

De exemplu, luăm conflictul dintre statele membre Turcia și Grecia din cauza Ciprului. Cea mai gravă violență a avut loc în 1974, când Turcia a invadat Ciprul. NATO nu a intervenit, dar cel mai puternic membru al său, SUA, a reușit să ajute la mediere.

Dacă revenim la geografie, Danemarca este unul dintre aliații mai mici ai NATO, deși unul foarte activ. SUA este cel mai mare și mai puternic membru al NATO. De departe.

Marile puteri europene au emis o declarație comună subliniind NATO ca forum pentru discuții despre securitatea arctică și insistând că doar Danemarca și Groenlanda pot decide viitorul insulei, dar cât de departe ar merge, de fapt, Marea Britanie, Franța, Germania și alții pentru a garanta această suveranitate?

„Nimeni nu se va lupta militar cu Statele Unite pentru viitorul Groenlandei”, a declarat adjunctul șefului de cabinet al Casei Albe, cu o voce încrezătoare, într-un interviu acordat luni CNN.

Camille Grande de la ECFR a spus că tensiunile legate de Groenlanda se referă - încă o dată, spune el - „la necesitatea ca europenii să reducă dependențele de securitate față de SUA și să vorbească cu o singură voce”.

Trump i-a convins pe toți aliații NATO - cu excepția Spaniei - vara trecută să se angajeze să își crească masiv cheltuielile pentru propria apărare.

Însă Europa se bazează încă foarte mult pe SUA în multe domenii, inclusiv în colectarea de informații, comandă și control și capacități aeriene. Washingtonul este foarte conștient de acest lucru.

Persoanele din interiorul NATO spun că, chiar și în cadrul unor întâlniri cu ușile închise, statele europene membre ale alianței cu greu își pot imagina ce s-ar putea întâmpla dacă Washingtonul ar interveni militar în Groenlanda.

S-ar putea să fie nevoiți.