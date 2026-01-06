Casa Albă face anunțul care dă fiori NATO: „Groenlanda trebuie să facă parte din Statele Unite”

1 minut de citit Publicat la 12:20 06 Ian 2026 Modificat la 13:29 06 Ian 2026

Stephen Miller e consilier al lui Trump și adjunct al șefului de cabinet al Casei Albe. Foto: Getty Images

Adjunctul şefului de cabinet al preşedintelui american Donald Trump, Stephen Miller, a descris luni pretenţiile SUA de a controla Groenlanda, teritoriu autonom în cadrul Regatului Danemarcei, drept „poziţia oficială a guvernului SUA”, respingând în acelaşi timp perspectiva unui conflict militar din cauza insulei arctice, relatează marţi dpa, preluată de Agerpres.

Întrebat de CNN dacă Washingtonul ar exclude utilizarea forţei pentru a prelua Groenlanda, Stephen Miller a declarat:

„Nimeni nu va lupta militar cu Statele Unite pentru viitorul Groenlandei”.

El a spus că insula ar trebui să facă parte din Statele Unite, adăugând că Trump şi-a exprimat clar poziţia încă de la începutul mandatului său, acum aproape un an.

„Statele Unite sunt principala putere din NATO. Pentru ca Statele Unite să securizeze regiunea arctică și pentru a proteja și apăra NATO și interesele NATO, evident, Groenlanda trebuie să facă parte din Statele Unite”, a spus Miller la CNN.

Miller a susţinut că, în calitate de principală putere militară a NATO, SUA au nevoie să controleze Groenlanda pentru a securiza regiunea arctică.

De asemenea, el a pus sub semnul întrebării suveranitatea Danemarcei asupra teritoriului, întrebând care este baza juridică a apartenenţei Groenlandei la Danemarca şi de ce insula ar trebui să rămână o "colonie a Danemarcei".

Groenlanda face parte din regatul Danemarcei, dar este în mare parte autonomă şi nu este membră a UE. Este importantă din punct de vedere strategic datorită bogăţiei sale de materii prime şi ca bază pentru controlul militar al Arcticii.

Trump a afirmat în repetate rânduri că SUA ar trebui să controleze Groenlanda din motive de securitate naţională, o poziţie pe care a reiterat-o în weekend.

Sâmbătă, o postare pe reţelele de socializare a fostei consiliere guvernamentale Katie Miller, soţia lui Stephen Miller, arăta o hartă a Groenlandei în culorile drapelului american, însoţită de cuvântul expresia "în curând", scrisă cu majuscule.

Danemarca, vecinii săi nordici, Regatul Unit, Germania şi Uniunea Europeană au respins luni pretenţiile SUA, prim-ministrul danez Mette Frederiksen declarând că ameninţările lui Trump ar trebui luate în serios şi că, dacă SUA aleg să atace o ţară NATO, „totul se termină”.