„S-a terminat cu NATO dacă Trump invadează Groenlanda”. Danemarca avertizează că amenințările SUA trebuie „luate în serios”

3 minute de citit Publicat la 21:02 05 Ian 2026 Modificat la 21:03 05 Ian 2026

Foto: Profimedia Images

Dacă Donald Trump dă ordinul pentru invadarea Groenlandei, asta va însemna sfârșitul NATO, spune prim-ministra Danemarcei, Mette Frederiksen, avertizând că „totul se va opri” dacă SUA anexează insula arctică, conform Politico.

Frederiksen a spus și că Trump „trebuie luat în serios” când vorbește constant și apăsat despre posibilitatea invadării și anexării teritoriului autonom danez.

Trump a accentuat din nou retorica sa imperialistă la adresa Danemarcei, după o perioadă în care a părut că subiectul nu mai este pe lista de interese a președintelui american.

„Vreau să fie foarte clar că dacă Statele Unite aleg să atace militar o țară NATO, atunci totul se oprește, inclusiv NATO și modelul de securitate stabilit după Al Doilea Război Mondial”, a declarat Frederiksen.

Amenințările lui Trump

Trump vorbește încă din primul său mandat de ideea că SUA ar putea anexa Groenlanda, un teritoriu arctic aflat geografic în zona Americii de Nord, dar cultural și politic în Europa.

Groenlanda este un teritoriu bogat în resurse minerale și se autoguvernează în cadrul unui aranjament politic cu guvernul de la Copenhaga – guvernul local de la Nuuk administrează teritoriul și are prerogative în toate domeniile guvernamentale, cu excepția politicii externe și a apărării.

Trump a susținut că obținerea Groenlandei este o „necesitate strategică” pentru SUA și a refuzat să excludă posibilitatea folosirii forței pentru a ocupa insula.

„Ne vom ocupa de Groenlanda în cam două luni. O să vorbim de Groenlanda în vreo 20 de zile”, a amenințat președintele american recent, fără să dea detalii.

Recentele declarații au fost făcute după intervenția americană din Venezuela, o reușită care a încurajat retorica agresivă a administrației americane.

Operațiunea-fulger din Caracas a provocat temeri în Europa că administrația Trump ar putea avea Groenlanda pe listă pentru următorul atac.

„Trump trebuie să renunțe la fantezia cu anexarea Groenlandei”

Liderul local din Groenlanda a criticat și el declarațiile tot mai belicoase ale lui Donald Trump și i-a cerut președintelui american să „renunțe odată la fanteziile cu anexarea”.

Jens-Frederik Nielsen l-a acuzat pe Trump că folosește o retorică „absolut inacceptabilă”. „Ce e prea mult e prea mult”, a declarat el după ce președintele american a promis o acțiune împotriva teritoriului danez autonom în „cam două luni”.

„Amenințările, presiunile și discuțiile despre anexări nu au ce căuta între prieteni. Nu așa se vorbește cu un popor care a demonstrat responsabilitate, stabilitate și loialitate de fiecare dată.

Ce e prea mult e prea mult. Fără presiune. Fără aluzii. Fără fantezii despre anexare”.

Guvernul local din Groenlanda a precizat și că este „deschis dialogului”, dar că el trebuie să se facă prin canalele potrivite și respectând legea internațională, „nu prin mesaje aiurea și jignitoare pe rețelele sociale”.

El a adăugat că „Groenlanda este căminul și teritoriul nostru și așa va rămâne”. Nielsen a fost susținut de UE.

„UE va continua să respecte principiile suveranității naționale, integrității teritoriale și inviolabilității frontierelor.

Acestea sunt principii universale și le vom proteja mereu, mai ales atunci când integritatea teritorială a unui stat-membru al Uniunii Europene este pusă la îndoială”.

Alți lideri europeni își anunță susținerea pentru Danemarca

Ministerele de externe din Germania și Lituania și-au exprimat, luni, susținerea deplină pentru Danemarca, după remarcile lui Trump.

„Groenlanda, la fel ca Insulele Feroe, este parte a regatului danez”, a spus ministrul german de externe, Johann Wadephul, la o conferință de presă comună cu omologul lituanian, Kestutis Budrys, la Vilnius.

„Pentru că Danemarca este membră NATO, Groenlanda este și ea, în principiu, protejată de NATO”, a adăugat Wadephul.

„Dacă va fi nevoie de altă discuție pentru a consolida apărarea Groenlandei, atunci vom discuta asta în cadrul alianței”, a declarat Wadephul fără să dea alte detalii.

Franța și-a repetat și ea sprijinul pentru suveranitatea și integritatea teritorială a Danemarcei și Groenlandei.

„Suntem solidari cu Danemarca. Groenlanda aparține poporului său și poporului danez. Este la latitudinea lor să decidă ce doresc să facă. Granițele nu se pot schimba prin forță”, a declarat purtătorul de cuvânt al diplomației franceze, Pascal Confavreux.

Un mesaj pro-Danemarca a venit și din afara UE – prim-ministrul guvernului britanic, Keir Starmer, a declarat, luni, că doar Danemarca și Groenlanda pot decide viitorul insulei arctice.

„Viitorul Groenlandei este de decis de Groenlanda și de Regatul Danemarcei. Danemarca este un aliat european apropiat, un aliat apropiat NATO”, a declarat liderul britanic.

Întrebat explicit cu privire la declarațiile prim-ministrei daneze, Mette Frederiksen, Starmer a spus că „O susțin și are dreptate în ce privește viitorul Groenlandei”. Prim-ministrul britanic a răspuns cu „da” la întrebarea dacă se va alătura corului care-i cere lui Trump să „lase Groenlanda în pace”.

Declarația inechivocă a lui Starmer este surprinzătoare, în contextul în care liderul britanic a încercat în ultimul an să rămână în grațiile președintelui american, cunoscut pentru temperamentul coleric și pentru faptul că este răzbunător.