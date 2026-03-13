Profesorul Dan Voiculescu: Un abuz care trebuie corectat!

1 minut de citit Publicat la 13:17 13 Mar 2026 Modificat la 13:39 13 Mar 2026

Profesorul Dan Voiculescu. Foto: Blogul personal

Proiectul de buget pentru anul 2026, aprobat în ședința de guvern de joi, 12 martie, nu reflectǎ necesitatea susținerii reale a familiilor care au în întreținere copii cu dizabilități!

Decizia nu poate fi justificată de necesitatea echilibrǎrii bugetului public, în condițiile în care alocarea bugetară pentru această categorie ar fi fost insignifiantă raportat la cheltuielile totale.

România înregistrează, în continuare, cel mai mare deficit la încasarea TVA din Uniunea Europeană: între 7 și 10 miliarde de euro anual!

Pierderile în companiile de stat depășesc 4 miliarde de euro an anual!

Și statul român face o economie de câteva zeci de milioane de lei sacrificând familiile cu dizabilități?!

Nu e doar o formă de inechitate flagrantă, ci și o umilire a unor familii extrem de greu încercate!

Aceste familii înfruntă în fiecare zi atât neajunsurile materiale, cât și discriminarea, refuzul unor șanse reale de integrare, sfidarea din partea celor care ar trebui să lucreze în beneficiul lor.

Dacă “economiile” derizorii făcute pe seama persoanelor cu dizabilități se mențin și în forma bugetului adoptată de Parlament, se comite un abuz grav care, mai devreme sau mai târziu, va fi sancționat, inclusiv la nivel politic.

Înainte de a avea carnet de partid, parlamentarii trebuie să aibă minte și suflet. Persoanele cu dizabilități nu pot deveni “sacrificații de serviciu” ai României. Nu e drept, nu e moral, nu e creștinesc!