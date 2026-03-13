Americanii au testat din nou tunul electromagnetic, după ani de pauză. Ce caută să afle Marina SUA despre armele hipersonice

Imagine cu prototipul tunului electromagnetic testat la White Sands, inclusă în documentul anual de bilanț 2025 al NSWC PHD. Sursa foto: USN

Marina Statelor Unite a reluat testele pentru tunul electromagnetic, după ce programul fusese pus pe pauză timp de mai mulți ani. Tunul, care accelerează proiectile metalice la viteze hipersonice folosind energie electrică în locul explozivilor tradiționali, a fost dezvoltat de peste un deceniu, însă tehnologia s-a confruntat cu dificultăți majore, potrivit Interesting Engineering.

Probleme precum consumul uriaș de energie, căldura extremă generată la fiecare tragere și uzura rapidă a țevii au făcut dificilă integrarea tunului pe navele existente și au determinat abandonarea proiectului în jurul anului 2021.

Reluarea testelor nu implică neapărat introducerea imediată a tunului electromagnetic în arsenalul operațional al Marinei, ci reflectă interesul pentru proiectile de hipervelocitate și pentru dezvoltarea unor arme mai eficiente și mai accesibile pe termen lung.

Oficialii navali urmăresc să testeze modul în care tunul poate fi utilizat pentru a lansa proiectile la distanțe mari și cu viteze extrem de ridicate, precum și să identifice posibile aplicații pe viitoare platforme navale.

Tunul electromagnetic continuă să fie considerat o tehnologie promițătoare, iar reluarea testelor marchează un pas important în explorarea capacităților sale.

Teste noi la poligonul White Sands, în New Mexico

Marina Statelor Unite a efectuat cel puțin o rundă nouă de teste cu foc real pentru prototipul său de tun electromagnetic la White Sands Missile Range (WSMR) din New Mexico. Serviciul naval își pusese în așteptare proiectul tunului electromagnetic la începutul anilor 2020, cel puțin oficial, după ce cercetările care arătau promisiuni s-au lovit de obstacole tehnice. Tunul electromagnetic urmează să devină un element-cheie pe viitoarele nave de luptă din clasa Trump, potrivit The War Zone (TWZ).

O mențiune scurtă despre noile teste ale tunului electromagnetic apare într-un document care evidențiază realizările Naval Surface Warfare Center, Port Hueneme Division (NSWC PHD) în 2025. NSWC PHD, parte a Naval Sea Systems Command (NAVSEA), operează în principal din Port Hueneme, California, dar menține și o detașare la White Sands. Armata Statelor Unite gestionează WSMR, pe care și alte ramuri militare îl folosesc pentru o gamă largă de activități de cercetare, dezvoltare, testare și evaluare.

„Detașamentul WSD ( White Sands Detachment ) a testat un tun electromagnetic pentru a colecta informații critice despre tragerea la mare viteză în cadrul unei campanii de trei zile la White Sands Missile Range (WSMR) din New Mexico”, se arată în documentul de raport anual. „Testele din februarie 2025 au fost un efort comun între WSD și NSWC Dahlgren Division din Virginia și au fost realizate pentru Joint Hypersonics Transition Office al NAVSEA.”

Videoclipul de mai jos arată prototipul tunului electromagnetic fiind tras la poligonul de teste din Virginia în 2016.