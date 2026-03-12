Primarul unui mare municipiu din România dă afară din oraș toate păcănelele. Nici aparatele Loteriei Române nu scapă

Primarul din Brăila îi asigură pe localnici că păcănelele, inclusiv cele ale Loteriei Naționale, vor dispărea din oraș pe măsură ce le expiră licențele naționale. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursă foto: Getty Images

Primăria municipiului Brăila continuă demersurile de a scoate din oraș aparatele de tip slot-machine, cunoscute popular drept păcănele, iar măsura vizează inclusiv dispozitivele găzduite în agențiile Loteriei Române.

Înaintea interzicerii efective, municipalitatea organizează în data de 20 martie 2026, la ora 12:00, la Teatrul "Maria Filotti", o dezbatere publică pe acest subiect.

La discuții au fost invitați reprezentanți ai Poliției, Jandarmeriei, Spitalului de Psihiatrie, ai asociațiilor de medici de specialitate, elevi, părinți, precum și operatori economici care dețin sau exploatează astfel de aparate.

Primarul Viorel Marian Dragomir precizează că documentele privind interzicerea dispozitivelor slot-machine au fost deja publicate pe site-ul instituției sale.

Primar: Incredibilul se transformă în realitate

"Am dat start la 'Afară cu păcănelele din Brăila' și am nevoie de voi! Nu renunț și nu cedez presiunilor!

Deși poate mulți nu credeau, incredibilul se tranformă în realitate! Am început procedura legală pentru scoaterea păcănelelor din Brăila! Nu se face peste noapte, dar se va face, așa cum am promis! (...)

Am postat pe site-ul Primăriei Brăila, în dezbatere publică, proiectele de hotărâre privind interzicerea păcănelelor pe teritoriul municipiului Brăila și regulamentul de autorizare pentru Loteria Națională și pariuri - joc tradițional (ca să nu existe suspiciuni, nimeni nu va avea păcănele la Brăila - nici Loteria Națională, nici altcineva) - este vorba despre jocul de loto și pariurile sportive!

Păcănelele care au distrus atâtea vieți dispar!", a scris Dragomir, pe contul său de Facebook.

El a precizat că, după expirarea perioadei de 30 de zile pentru consultarea publică, va convoca Consiliul Local pentru aprobarea proiectelor de hotărâre.

Primar: Părăcănelele nu dispar imediat din oraș, ci la expirarea licențelor naționale. Așa a vrut Guvernul

În urma adoptării actelor normative locale, aparatele de joc de tip slot-machine nu vor dispărea imediat din municipiu, ci pe măsură ce vor expira licențele emise la nivel național, a arătat Dragomir.

El a explicat că funcționarea până la expirarea licențelor actuale este consecința unei decizii a Guvernului.

"După 30 de zile de la publicare, voi convoca Consiliul Local pentru aprobarea proiectelor de hotărâre!

După ce se aprobă, pe măsură ce le expiră licențele de la București, păcănelele nu vor mai exista în Brăila!

Dacă era doar după mine, le închideam imediat după ce aprobam hotărârea, dar Guvernul Bolojan a stabilit, prin lege, ca păcănelele să poată funcționa până la expirarea licențelor deja emise! Oricum, nu vor mai exista", a conchis edilul.

Primarul a promis să nu dea înapoi, indiferent de presiuni.

Primar: Nu răspund la comenzi și nu mă răzgândesc în privința păcănelelor

"Nu răspund la comenzi și nimeni sau nimic nu mă va determina să mă răzgândesc. Iau decizii în interesul majorității, nu pentru grupuri de interese!

Logic, ca în orice democrație există și opinii diferite, oameni care au acest viciu și nu pot sau nu vor să recunoască, oameni care trăiesc din păcănele, oameni și firme care obțin câștiguri exorbitante din aparate sau care, pur și simplu, se opun pentru că este propunerea mea!

Am auzit tot felul de argumente care mai de care mai frumos îmbrăcate pentru a menține păcănelele în Brăila! Sunt în joc sume uriașe de bani și înțeleg de ce se spune orice doar pentru a le păstra! știu, în schimb, că am susținerea brăilenilor în acest demers!

Așa cum am spus, o fac pentru familiile și viețile distruse, pentru copiii care cresc în lipsuri din cauza dependenței părinților și pentru demnitatea unui oraș care merită mai mult decât iluzii vândute pe bani grei!

știu că am deranjat deja interese mari, dar niciun profit nu e mai important decât brăilenii", a argumentat Dragomir.