Incendiu la bordul portavionului USS Gerlad Ford. Doi militari SUA sunt răniți

<1 minut de citit Publicat la 18:28 12 Mar 2026 Modificat la 18:35 12 Mar 2026

Un incendiu "fără legătură cu luptele" a izbucnit joi la bordul portavionului american USS Gerald Ford, cel mai mare portavion din lume, soldându-se cu rănirea a doi membri ai echipajului, înainte ca incendiul să fie stins, a anunţat armata SUA, relatează AFP şi Reuters, potrivit Agerpres.

Portavionul USS Gerald Ford participă la operaţiunile militare în curs împotriva Iranului şi se află în prezent în Marea Roşie.

Într-un comunicat, armata americană a declarat că marinarii primesc îngrijiri medicale pentru răni care nu le pun viaţa în pericol şi sunt într-o stare stabilă.

"Nu există pagube la sistemul de propulsie a navei, iar portavionul rămâne complet operaţional", a declarat armata, adăugând că incendiul a izbucnit în zona de spălătorie a navei.

Reuters a informat marţi că până la 150 de militari americani au fost răniţi în războiul lansat de Statele Unite şi Israel împotriva Iranului.

USS Gerald Ford, cu peste 5.000 de membri ai echipajului la bord, transportă peste 75 de avioane militare, inclusiv avioane de vânătoare precum F-18 Super Hornet.