Coreea de Nord a lansat un proiectil spre mare în timpul exercițiilor militare SUA-Coreea de Sud.

Coreea de Nord a lansat sâmbătă un proiectil spre mare, au anunțat Coreea de Sud și Japonia. Tokyo a transmis că ar putea fi vorba despre o rachetă balistică, în timp ce Statele Unite și Coreea de Sud desfășurau exerciții militare comune.

Proiectilul a fost lansat spre mare, în largul coastei estice a Coreei de Nord, a anunțat armata sud-coreeană într-un scurt mesaj transmis jurnaliștilor. Autoritățile nu au oferit alte detalii, scrie The Guardian.

Garda de Coastă a Japoniei a declarat că proiectilul pare să fi căzut în mare.

Potrivit postului public japonez NHK, care citează surse din ministerul apărării, obiectul ar fi căzut în afara zonei economice exclusive a Japoniei.

Cu cinci zile înainte, Seulul și Washingtonul au început exerciții militare de amploare. Cele două țări spun că acestea sunt pur defensive și au scopul de a testa capacitatea de reacție în fața amenințărilor militare venite din partea Coreei de Nord.

Coreea de Nord, stat dotat cu arme nucleare, își exprimă frecvent furia față de aceste exerciții și susține că ele sunt, de fapt, „repetiții generale” pentru o agresiune militară împotriva sa.

Joi, premierul Coreei de Sud s-a întâlnit cu Donald Trump la Washington pentru a discuta modalități de reluare a dialogului cu Coreea de Nord, suspendat din 2019. Kim Min-seok a declarat sâmbătă că Trump consideră că o întâlnire cu liderul nord-coreean, Kim Jong-un, ar fi „un lucru bun”.

De zeci de ani, Washingtonul conduce eforturile internaționale de a opri programul nuclear al Coreei de Nord. Cu toate acestea, summit-urile, sancțiunile și presiunile diplomatice au avut până acum un impact limitat.

În ultimele luni, administrația Trump a încercat să relanseze discuțiile la nivel înalt cu Phenianul și ia în calcul organizarea unui nou summit cu Kim Jong-un în acest an, posibil în timpul vizitei lui Trump la Beijing din aprilie.

Kim Min-seok, care s-a întâlnit cu Trump la Washington, a spus că președintele american i-a declarat: „O întâlnire (cu Kim Jong-un) ar fi bună. Este foarte bine să te întâlnești. Dar s-ar putea întâmpla când vom merge în China de această dată, sau poate nu, sau chiar mai târziu”.

Oficialul sud-coreean a mai spus jurnaliștilor că el și Trump au fost de acord că, dacă o întâlnire cu Kim Jong-un „ar avea loc în curând sau în jurul vizitei în China, acest lucru ar fi, în sine, semnificativ”.

„Dar chiar dacă nu se întâmplă atunci, esențial este să existe dialog sau contact, iar Trump pare ferm în această privință”, a adăugat Kim.

În timpul unei vizite în Asia, în octombrie, Trump a declarat că este „100%” deschis unei întâlniri cu Kim Jong-un, însă afirmația nu a primit atunci niciun răspuns din partea Phenianului.

După ce a ignorat luni de zile aceste deschideri, Kim Jong-un a spus recent că cele două țări ar putea „să se înțeleagă”, dacă Washingtonul ar accepta statutul nuclear al Coreei de Nord.

În același timp, Coreea de Nord a respins recent și inițiativele de pace ale Coreei de Sud, pe care le-a descris drept o „farsă stângace și înșelătoare”.