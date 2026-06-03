Un elicopter militar s-a prăbușit pe un câmp din Marea Britanie. Trei membri ai Marinei Regale au murit: „E un șoc imens”

1 minut de citit Publicat la 17:27 03 Iun 2026 Modificat la 17:27 03 Iun 2026

Accident aviatic, 3 iunie 2026: Un elicopter militar s-a prăbușit pe un câmp din Marea Britanie. Sursa foto: Profimedia Images

Trei militari ai Royal Navy au murit miercuri în timpul unui exerciţiu de antrenament în Marea Britanie, după ce elicopterul în care se aflau s-a prăbuşit pe un câmp din sud-vestul Angliei, a anunţat Ministerul Apărării, conform AFP, potrivit Agerpres.

Aceşti membri ai marinei britanice „au murit în timpul unui exerciţiu de antrenament cu elicopterul cu puţin timp înainte de ora 4:00 dimineaţa, miercuri, 3 iunie, lângă Sourton, în Devon”, a declarat un purtător de cuvânt într-un comunicat.

„Această veste este un şoc imens pentru întreaga noastră comunitate”, a declarat generalul Gwyn Jenkins, aflat la conducerea Royal Navy.

› Vezi galeria foto ‹

Marina Regală Britanică: „Familiile au fost anunțate”

Reprezentanții Royal Navy au publicat un mesaj pe pagina oficială de Facebook. în urmă cu puțin timp.

„Suntem profund întristați să anunțăm că trei membri ai Marinei Regale Britanice au murit în timpul unui exercițiu de instruire cu elicopterul desfășurat în apropiere de Sourton, în comitatul Devon, în primele ore ale zilei de miercuri, 3 iunie.

Gândurile noastre și cele mai sincere condoleanțe se îndreaptă către familiile și apropiații celor care și-au pierdut viața.

Serviciile de urgență au intervenit rapid la locul incidentului, iar o anchetă este în desfășurare pentru a stabili circumstanțele în care s-a produs prăbușirea.

Toate cele trei familii au fost informate și beneficiază de sprijin specializat din partea Marinei Regale Britanice.”, au precizat aceștia.