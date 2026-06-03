OCDE: România va avea nevoie de ajustări fiscale serioase după 2026, ca să-şi ţină datoria sub control

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România va trebui să-şi strângă cureaua pe partea de finanţe publice şi după 2026, dacă vrea să-şi stabilizeze datoria şi să-şi reducă dezechilibrele faţă de exterior. Acesta este concluzia celor mai recente estimări publicate, miercuri, de Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE), notează Agerpres.

Pentru anul viitor, OCDE se aşteaptă ca economia românească să facă un mic pas înapoi – o contracţie de 0,1% în 2026. În acest context, organizaţia spune că ţara şi-ar putea îndrepta situaţia bugetară prin câteva măsuri: cheltuieli publice mai bine gestionate, o colectare mai eficientă a taxelor şi o lărgire a bazei de impozitare.

Tot pe lista recomandărilor apare şi piaţa muncii. OCDE consideră că, dacă mai mulţi tineri şi mai multe femei ar intra în câmpul muncii, atât finanţele statului, cât şi creşterea economică ar avea de câştigat.

Numai că asta nu se întâmplă de la sine: ar fi nevoie de o educaţie mai bună, de servicii de îngrijire a copiilor, de politici de angajare care să nu lase pe nimeni pe dinafară şi de un sistem de sănătate mai solid.

În plus, organizaţia atrage atenţia că o productivitate mai mare nu vine fără inovaţie, fără adoptarea tehnologiilor digitale, fără educaţie şi fără un mediu de afaceri mai viu.

Mai departe, lucrurile arată mai bine: în 2027, OCDE estimează o creştere economică de 2,5%, aproape de potenţialul real al ţării. Motorul principal vor fi investiţiile, sprijinite de o absorbţie mai rapidă a fondurilor europene şi, începând din 2027, de o revenire treptată a investiţiilor private – pe măsură ce situaţia la nivel global se aşază, iar accesul la finanţare devine mai accesibil.

Exporturile ar urma să-şi revină şi ele încet, odată cu redresarea cererii din afară, în timp ce importurile vor creşte mai temperat – ceea ce ar ajuta la micşorarea unui deficit de cont curent care rămâne, deocamdată, destul de mare. Cât despre şomaj, OCDE crede că se va menţine în jur de 6% pe termen scurt, urmând să scadă în 2027.

Nu lipsesc însă şi semnalele de avertizare. Printre riscuri, organizaţia enumeră întârzierile în atragerea banilor europeni – care ar putea încetini investiţiile şi creşterea – precum şi o ajustare fiscală făcută pe jumătate, alături de majorări salariale prea mari. Acestea din urmă ar putea alimenta inflaţia prin aşa-numitele efecte de runda a doua şi ar putea adânci dezechilibrele externe.

OCDE este o organizaţie interguvernamentală care reuneşte 38 de state membre şi a fost înfiinţată în 1961 pentru a sprijini progresul economic. România se află, în momentul de față, în plin proces de aderare la acest for.