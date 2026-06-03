PE laudă parcursul Republicii Moldova spre UE și avertizează asupra interferențelor Rusiei

Raportul ia act de evaluarea Comisiei Europene conform căreia Republica Moldova „a înregistrat progrese semnificative în reformarea sectorului judiciar al ţării”. FOTO: Getty Images

Eurodeputaţii din Comisia pentru Afaceri Externe salută angajamentul Republicii Moldova faţă de drumul său spre aderarea la Uniunea Europeană, avertizând în acelaşi timp asupra faptului că interferenţele străine coordonate de Rusia continuă, potrivit Agerpres.

Într-un text adoptat miercuri cu 58 de voturi pentru, 16 împotrivă şi 3 abţineri, Comisia pentru Afaceri Externe a Parlamentului European „salută progresul constant al guvernului moldovean în ceea ce priveşte reformele legate de UE, în ciuda unor provocări interne şi externe semnificative, nu în ultimul rând interferenţa ostilă persistentă a Rusiei în afacerile interne ale ţării”.

„În ceea ce priveşte procesul formal de extindere a UE spre Moldova, eurodeputaţii salută finalizarea cu succes a procesului bilateral de analiză şi îndeamnă statele membre ale UE din Consiliu să deschidă 'grupurile de negociere' fără alte întârzieri - în conformitate cu abordarea bazată pe merit”, se arată într-un comunicat al PE.

De asemenea, eurodeputaţii „subliniază că deschiderea negocierilor formale de aderare la UE cu Republica Moldova ar semnala că UE recunoaşte şi recompensează realizările concrete ale ţării, afirmând că niciun proces de negociere nu ar trebui blocat sau întârziat din cauza unor probleme bilaterale”.

Raportul ia act de evaluarea Comisiei Europene conform căreia Republica Moldova „a înregistrat progrese semnificative în reformarea sectorului judiciar al ţării”.

Documentul reaminteşte autorităţilor moldovene de „angajamentul lor de a urma recomandările Comisiei de la Veneţia şi de a se asigura că procesul de verificare a judecătorilor şi procurorilor se desfăşoară într-un mod incluziv, predictibil şi solid din punct de vedere juridic".

Acesta este un element-cheie, se arată în raport, deoarece „verificarea este esenţială pentru asigurarea încrederii publice în sistemul judiciar, eliminarea judecătorilor compromişi şi consolidarea statului de drept ca piatră de temelie a integrării în UE".

Deputaţii europeni iau act, de asemenea, de „progresele constante ale Republicii Moldova în prevenirea şi combaterea corupţiei, subliniind în acelaşi timp că eforturile anticorupţie trebuie continuate într-un mod consecvent, depolitizat şi transparent".

De asemenea, ei "subliniază importanţa continuării abordării influenţei structurilor oligarhice în viaţa politică, economică şi mediatică, drept priorităţi cheie pentru avansarea parcursului european al Moldovei".

În text, eurodeputaţii lansează, de asemenea, "un avertisment dur cu privire la presiunea şi interferenţa continuă a Rusiei asupra afacerilor interne şi proceselor democratice ale Republicii Moldova, precum şi la încercările de a semăna divizare în societatea moldovenească pe parcursul aderării sale la UE".

Ei "afirmă că interferenţa malignă a Rusiei este un proces continuu şi în evoluţie, care necesită o monitorizare constantă şi răspunsuri bazate pe o abordare a întregii societăţi, precum şi capacităţi şi resurse instituţionale adecvate".

Deputaţii europeni solicită Uniunii Europene şi statelor sale membre "să îşi consolideze sprijinul pentru rezilienţa instituţională, capacităţile de comunicare strategică, securitatea cibernetică, mass-media independentă şi garanţiile democratice ale Republicii Moldova". De asemenea, ei cer Comisiei Europene şi ţărilor UE "să asiste Republica Moldova în abordarea unor probleme precum fluxurile financiare ilicite, dezinformarea şi interferenţa electorală, inclusiv prin sancţiuni specifice şi măsuri de monitorizare cibernetică".

Raportul salută, totodată, "aprofundarea integrării economice a Republicii Moldova în piaţa unică a UE şi încurajează noi paşi către integrarea sectorială treptată şi o liberalizare comercială ambiţioasă, graduală şi durabilă".

În ceea ce priveşte energia, europarlamentarii "salută planul guvernului moldovean de a elimina orice dependenţă de resursele energetice ruseşti în sectoarele energiei electrice, gazelor şi petrolului, ca mijloc de reducere a vulnerabilităţilor cheie".

În legătură cu regiunea separatistă Transnistria, textul reiterează "angajamentul de lungă durată al Parlamentului European faţă de integritatea teritorială a Republicii Moldova şi o soluţionare paşnică a conflictului".

„Aceasta include apeluri adresate Rusiei de a retrage tot personalul militar, echipamentele şi muniţiile din zonă. Deputaţii europeni îşi exprimă sprijinul pentru eforturile depuse de autorităţile moldovene pentru reintegrarea treptată a Transnistriei şi solicită UE să contribuie activ la un proces de reintegrare paşnică, inclusiv prin finanţare", se mai precizează în comunicat.

„Felicităm Republica Moldova pentru progresul solid pe calea reformei, în ciuda circumstanţelor dificile. Atingerea obiectivului ambiţios de a încheia negocierile de aderare până în 2028 va însemna accelerarea şi mai mult a acestui impuls de reformă, iar UE trebuie să ofere un sprijin neclintit pentru a ajuta Republica Moldova să aibă succes.

Acum este momentul să recompensăm realizările concrete ale ţării. Fac apel la statele membre să acţioneze rapid pentru a deschide negocierile oficiale", a declarat raportorul Sven Mikser (S&D, Estonia).

Raportul va fi acum supus votului în plenul Parlamentului European.