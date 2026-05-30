Fumatul va fi interzis în balcoanele apartamentelor și în stațiile de autobuz din Republica Moldova. Noile reguli prevăd amenzi uriașe

Fumatul va fi interzis pe terenurile de sport, în grădinile zoologice, parcurile acvatice / sursă foto: Getty Images

Începând cu 24 iunie, Republica Moldova introduce unele dintre cele mai stricte reglementări anti-fumat din ultimii ani, extinzând semnificativ lista spațiilor în care consumul de produse din tutun și nicotină este interzis, potrivit zdg.md.

Noile prevederi vizează nu doar țigările clasice, ci și țigările electronice și dispozitivele de încălzire a tutunului, cu scopul declarat de a proteja populația de expunerea la aerosoli și de a consolida responsabilitatea administratorilor de spații publice și a angajatorilor.

Mai exact, fumatul va fi interzis pe terenurile de sport, în grădinile zoologice, parcurile acvatice, pe terenurile aferente piscinelor și pe plaje. De asemenea, noile reguli se vor aplica în pasajele pietonale subterane, în stațiile de transport public și în zonele de îmbarcare și debarcare a pasagerilor. Interdicția va viza și spațiile comune din blocurile de locuințe, inclusiv scările, coridoarele, cabinele ascensoarelor, alte spații comune și construcții auxiliare, precum și balcoanele apartamentelor și căminelor.

O altă modificare importantă prevede că fumatul și utilizarea dispozitivelor electronice vor fi interzise pe o rază de 10 metri de la intrarea în clădirile publice, în preajma ferestrelor deschise și a sistemelor de ventilare. Textul legii stipulează că această distanță se măsoară în linie dreaptă, fără a se lua în considerare prezența gardurilor sau a altor obstacole fizice.

La fel, noile reglementări vizează protecția minorilor. Actul normativ interzice total comercializarea pliculețelor cu nicotină pentru uz oral, inclusiv a celor cu nicotină sintetică.

Pentru neafișarea semnului de interzicere a fumatului, persoanele cu funcție de răspundere riscă amenzi cuprinse între 7.500 și 9.000 de lei, iar persoanele juridice pot fi sancționate cu sume între 10.500 și 12.000 de lei, inclusiv cu suspendarea activității.

Persoanele care vor fuma în locurile în care acest lucru este interzis riscă amenzi cuprinse între 1.750 și 2.250 de lei sau sancțiunea prestării unei munci neremunerate în folosul comunității pentru o perioadă de 40 până la 60 de ore.