O mină de război a eșuat pe litoralul românesc, între Vama Veche și 2 Mai. Scafandrii militari au decis să o detoneze la fața locului

O mină marină a fost depistată, miercuri, pe litoralul românesc, determinând intervenția autorităților.
Astfel, Forțele Navale Române au neutralizat miercuri după-amiază, la ora 17.40, o mină marină de tip YaRM (anti-desantare), descoperită pe plaja dintre localitățile Vama Veche și 2 Mai, precizează Ministerul Apărării Naționale pe site-ul său.
Conform sursei citate, obiectul a fost raportat printr-un apel la numărul de urgență 112 în jurul orei 14.45.
Scafandrii militari EOD (Explosive Ordnance Disposal), specializați în intervenția împotriva dispozitivelor explozive, s-au deplasat, începând cu ora 15.45, la locul indicat de către reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență "Dobrogea".
Ei au pus în aplicare procedurile specifice de securizare a zonei și de distrugere a minei, precizeză MApN.
Decizia luată a fost de a detona dispozitivul acolo unde a fost găsit.
De la începutul războiului din Ucraina, Forțele Navale Române au neutralizat nouă dintre cele 156 de mine marine descoperite în bazinul Mării Negre, arată instituția citată.