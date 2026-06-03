Antena 3 CNN Actualitate O mină de război a eșuat pe litoralul românesc, între Vama Veche și 2 Mai. Scafandrii militari au decis să o detoneze la fața locului

O mină de război a eșuat pe litoralul românesc, între Vama Veche și 2 Mai. Scafandrii militari au decis să o detoneze la fața locului

A.I.
<1 minut de citit Publicat la 18:34 03 Iun 2026 Modificat la 18:43 03 Iun 2026
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Mina detonata MApN
Scafandrii EOD au distrus, miercuri, o mină ajunsă pe plajă, între Vama Veche și 2 Mai. Sursă foto: MApN

O mină marină a fost depistată, miercuri, pe litoralul românesc, determinând intervenția autorităților.

Astfel, Forțele Navale Române au neutralizat miercuri după-amiază, la ora 17.40, o mină marină de tip YaRM (anti-desantare), descoperită pe plaja dintre localitățile Vama Veche și 2 Mai, precizează Ministerul Apărării Naționale pe site-ul său.

Conform sursei citate, obiectul a fost raportat printr-un apel la numărul de urgență 112 în jurul orei 14.45.

Scafandrii militari EOD (Explosive Ordnance Disposal), specializați în intervenția împotriva dispozitivelor explozive, s-au deplasat, începând cu ora 15.45, la locul indicat de către reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență "Dobrogea".

Ei au pus în aplicare procedurile specifice de securizare a zonei și de distrugere a minei, precizeză MApN.

Decizia luată a fost de a detona dispozitivul acolo unde a fost găsit.

De la începutul războiului din Ucraina, Forțele Navale Române au neutralizat nouă dintre cele 156 de mine marine descoperite în bazinul Mării Negre, arată instituția citată.

 

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Etichete: mină marină Vama Veche 2 Mai scafandri Război Ucraina

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