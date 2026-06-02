Șeful Armatei, generalul Gheorghiță Vlad, este audiat la DNA secția militară

2 minute de citit Publicat la 09:46 02 Iun 2026 Modificat la 11:05 02 Iun 2026

Șeful armatei române, generalul Gheorghiță Vlad. Foto: Inquam Photos/Pană Tudor

Șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad, este marți dimineață la DNA secția militară, unde a fost citat în legătură cu un dosar în care se fac cercetări privind fapte de abuz în serviciu și complicitate la trafic de influență.

UPDATE 11.00 Surse judiciare spun că Ghorghiță Vlad are calitatea de suspect în acest dosar.

UPDAT 10.00 Ar fi vorba despre un dosar deschis în 2025, în care ar fi vizate fapte de complicitate la trafic de influență și abuz în serviciu.

Ancheta ar viza modalitatea în care fiica unui alt general ar fi intrat la Academia Națională de Educație Fizică și Sport, au declarat surse judiciare.

Potrivit acestor surse, Gheorghiță Vlad ar fi semnat pentru extinderea numărului de locuri fără taxă la Acadeemie pentru ca fiica acelui general să poată intra pe acest loc la facultate și să aibă acces automat la o careiră militară.

Rămâne de văzut dacă va da o declarație sau doar dacă va studia dosarul.

"În acest moment, Direcția Națională Anticorupție desfășoară activități specifice de verificare. Pentru a nu influența acțiunile aflate în desfășurare, Statul Major al Apărării nu poate face comentarii suplimentare. Instituția cooperează pe deplin cu autoritățile abilitate și va comunica informațiile care pot fi făcute publice, în condițiile legii", a comunicat Statul Major al Armatei.

Știrea inițială

Surse au declarat pentru Antena 3 CNN că Gheorghiță Vlad a fost citat la audieri într-un dosar în care ar fi cercetate fapte de abuz în serviciu și trafic de influență în legătură cu încheierea unor contracte.

Nu se știe momentan în ce calitate a fost citat șeful Armatei.

El a venit însoțit la DNA de un avocat.

La intrarea în sediul DNA nu a făcut declarații.

Cine este generalul Gheorghiță Vlad

Generalul Gheorghiță Vlad a fost învestit ca șef al Statului Major al Apărării în 30 noiembrie 2023, potrivit informațiilor postate pe site-ul Armatei.



Anterior, a fost locțiitor al șefului Statului Major al Apărării, iar în perioada 2020-2022 a deținut funcția de locțiitor pentru operații și instrucție în aceeași instituție.



De-a lungul carierei militare, s-a aflat la comanda mai multor structuri, de la toate nivelurile ierarhice: comandant al Diviziei 2 Infanterie Getica din Buzău, comandant al Centrului Național de Instruire Întrunită Getica din Cincu, comandant al Brigăzii 1 Mecanizată Argedava, șef al informațiilor la Componenta Operațională Terestră, șef al planificării în Serviciul Operativ la Statul Major al Forțelor Terestre și comandant al Batalionului 631 Tancuri.



Prima funcție din carieră a fost cea de comandant pluton tancuri la Regimentul 22 Tancuri din București. Este absolvent al Școlii Militare de Ofițeri Activi de Tancuri (promoția 1991) și al Liceului Militar Dimitrie Cantemir (promoția 1988).