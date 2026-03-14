Țara din Europa unde animalele sălbatice vor înlocui figurile istorice de pe bancnote. Când vor intra în circulație

3 minute de citit Publicat la 10:00 14 Mar 2026 Modificat la 10:00 14 Mar 2026

Huhurezul mic (Strix aluco) este o bufniță de talie medie. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Fauna sălbatică britanică va înlocui figurile istorice pe următoarea serie de bancnote ale Băncii Angliei, iar publicul va avea un cuvânt de spus în privința animalelor și păsărilor care vor apărea pe ele, potrivit BBC.

Imaginile cu animale sălbatice ar fi mai dificil de falsificat și ar permite, în același timp, celebrarea naturii din întreaga țară, a declarat banca.

Această decizie marchează sfârșitul alegerii – uneori controversate – a personajelor istorice care au apărut pe bancnotele de 5, 10, 20 și 50 de lire timp de mai bine de 50 de ani.

Un panel de experți va întocmi o listă scurtă de animale sălbatice care va fi prezentată publicului. Decizia finală va aparține guvernatorului băncii, însă este probabil să mai dureze câțiva ani până când noile bancnote vor intra în circulație.

„O oportunitate de a celebra diferite aspecte ale Regatului Unit”

„Principalul motiv pentru introducerea unei noi serii de bancnote este întotdeauna creșterea rezistenței la falsificare, dar aceasta oferă și o oportunitate de a celebra diferite aspecte ale Regatului Unit”, a declarat casierul-șef al băncii, Victoria Cleland, a cărei semnătură apare pe bancnote.

Natura a fost tema cea mai populară în cele 44.000 de răspunsuri primite în urma unei consultări publice și a unor grupuri de discuție despre imaginile de pe bancnote.

Aproximativ 60% dintre respondenți au ales-o ca una dintre temele preferate, înaintea arhitecturii și reperelor (56%); figurilor istorice (38%); artei, culturii și sportului (30%); inovației (23%); și momentelor importante (19%), a precizat banca.

Fauna sălbatică apare deja pe unele bancnote din Marea Britanie: macrou, vidre, veverițe roșii și vulturul pescar se regăsesc pe bancnotele emise de Royal Bank of Scotland.

Panelul de experți care va alege speciile candidate pentru următorul set de designuri ale Băncii Angliei este format din realizatorii și prezentatorii de documentare despre natură Gordon Buchanan, Miranda Krestovnikoff și Nadeem Perera, alături de Katy Bell de la Ulster Wildlife și de academicienii Steve Ormerod și Dawn Scott.

Perera a declarat: „Fauna sălbatică din Regatul Unit nu este separată de cultura noastră. Ea se regăsește în stemele echipelor de fotbal, în folclorul nostru, pe litoralul nostru și în amintirile copilăriei. Faptul că primește un loc pe ceva atât de simbolic precum moneda noastră pare atât întârziat, cât și semnificativ.”

O alegere sigură?

Monarhul apare pe bancnotele Băncii Angliei din 1960 și va continua să apară și în viitor. Imaginile cu personaje istorice – începând cu William Shakespeare – au fost introduse pe verso zece ani mai târziu.

Personajele care apar în prezent pe bancnotele aflate în circulație, în ordinea valorii nominale, sunt Sir Winston Churchill, Jane Austen, JMW Turner și Alan Turing.

Banca s-a confruntat cu controverse în 2013 din cauza absenței femeilor – cu excepția reginei Elisabeta a II-a – de pe bancnote. De asemenea, niciodată nu a existat pe bancnotele băncii o figură istorică de culoare sau dintr-o minoritate etnică.

Conducerea băncii ar putea considera că este mai puțin probabil să se confrunte cu reacții negative în cazul alegerii unor specii de animale sălbatice. Totuși, desemnarea mierlei-robin drept pasărea preferată a britanicilor a avut și critici.

În timpul verii, publicul va fi invitat să spună ce specii de animale sălbatice, native din Regatul Unit, din lista scurtă ar dori să apară pe următoarea serie de bancnote. Animalele de companie nu vor fi luate în considerare.

Noile bancnote ar putea include și alte elemente din natură, precum plante și peisaje, pentru a completa designul.

Banca ar putea spera să egaleze succesul bancnotei de 5 dolari emisă de Autoritatea Monetară din Bermuda, care a câștigat recent premiul „bancnota anului” acordat de International Bank Note Society.

Bancnota este predominant roz și include imagini cu un marlín albastru, delfini și ton, precum și profilul regelui Charles al III-lea. Pe verso, designul vertical combină fluturi, floră, plaja Horseshoe Bay și o barcă trecând pe sub podul Somerset.