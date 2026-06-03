China a lansat racheta Long March-12B fără avertismente de siguranță, marcând o nouă eră în plasarea sateliților pe orbită

Racheta Long March-12B a fost lansată luni, 1 iunie 2026. Sursa foto: captură video YouTube/VideoFromSpace

China a lansat racheta Long March-12B fără avertismente de siguranță și fără a face un anunț oficial. Acest demers care marchează o nouă etapă în plasarea sateliților pe orbită. Comparată cu Falcon 9, racheta chineză a transportat pe orbită doi sateliți ai proiectului Qianfan, o rețea de internet prin satelit dezvoltată de autoritățile chineze și considerată o alternativă la Starlink.

Racheta Long March-12B, răspunsul Chinei la Falcon 9

Luni, China a lansat cu succes noua sa rachetă Long March-12B, un vehicul comercial reutilizabil destinat plasării pe orbită a megaconstelațiilor de sateliți, într-o operațiune pe care experții o consideră un moment important pentru ambițiile spațiale ale țării, relatează Daily Galaxy.

Lansarea, care ar fi avut loc fără emiterea unor avertismente prealabile privind spațiul aerian, evidențiază capacitățile tot mai avansate ale Chinei în domeniul tehnologiilor spațiale comerciale și dorința sa de a-și consolida independența strategică în operațiunile orbitale.

Cu o înălțime de 72 de metri, racheta Long March-12B este considerată un concurent direct pentru Falcon 9 de la SpaceX, evidențiind progresele rapide ale Chinei în domeniul rachetelor reutilizabile.

Concepută pentru lansări comerciale de sateliți, racheta poate transporta un număr mare de sateliți într-o singură misiune, permițând Chinei să își accelereze planurile de dezvoltare a unei rețele de megaconstelații. Astfel de rețele sunt esențiale pentru furnizarea de servicii globale de internet, comunicații avansate și sisteme îmbunătățite de navigație prin satelit.

Potrivit sursei citate, decizia de a efectua lansarea fără notificări publice privind restricțiile din spațiul aerian a ridicat semne de întrebare cu privire la respectarea protocoalelor internaționale și la nivelul de transparență al operațiunii. Deși această abordare poate permite desfășurarea rapidă a misiunilor și oferă o mai mare flexibilitate operațională, ea poate crește riscurile pentru aviația civilă și pentru populațiile aflate în apropierea zonelor de lansare.

Conform analiștilor, această strategie reflectă încrederea autorităților chineze în infrastructura națională de lansare și în capacitatea de gestionare a riscurilor, demonstrând totodată determinarea Beijingului de a-și extinde rapid prezența în spațiu.

Long March-12B a transportat încă de la primul său zbor sateliți funcționali, o decizie mai puțin obișnuită pentru o rachetă aflată la debut. Cei doi sateliți fac parte din constelația Qianfan („O mie de pânze“), un proiect prin care China încearcă să construiască o rețea de comunicații prin satelit comparabilă cu Starlink. Programul urmărește dezvoltarea unei infrastructuri capabile să furnizeze acces la internet în zone izolate și să ofere servicii de transmisie a datelor la scară globală.

Sateliții transportați fac parte din programul Qianfan, cunoscut și sub numele de „G60 Starlink“. Proiectul urmărește construirea unei constelații de sateliți pe orbită joasă pentru furnizarea de servicii de internet în întreaga lume. Primele aparate din această rețea au fost lansate în august 2024.

Long March-12B este o versiune adaptată a rachetei Long March-12 şi a fost proiectată pentru misiuni comerciale.

Totodată, Long March-12B nu este singura rachetă reutilizabilă aflată în dezvoltare în China. Atât agențiile spațiale de stat, cât și companiile private chineze investesc în tehnologii care permit recuperarea și refolosirea primului etaj al rachetelor, model popularizat în ultimul deceniu de SpaceX, informează space.com.