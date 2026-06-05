Nicuşor Dan explică incidentul din Portul Constanța: Drona a fost scăpată de sub control în urma războiului electronic rusesc

Nicuşor Dan, preşedintele României, şi o imagine surprinsă după explozia dronei din Portul Constanța. Sursa colaj foto: Agerpres & captură video Antena 3 CNN

Preşedintele României, Nicuşor Dan, a declarat vineri după-amiaza că drona maritimă care a explodat în această dimineață în Portul Constanța aparținea unui grup de patru drone utilizate de Ucraina într-o operațiune militară împotriva Rusiei. Şeful statului a precizat că pierderea controlului asupra acestora a fost cauzată de acțiuni de război electronic desfășurate de partea rusă. "Forțele ucrainiene au pierdut controlul asupra respectivelor mijloace ca urmare a acțiunilor de război electronic întreprinse de Rusia", a spus Nicuşor Dan.

Momentul în care explodează drona maritimă din Portul Civil Constanța poate fi urmărit aici. Aceasta s-a autodetonat în jurul orei 10:30, iar incidentul a avut loc în apropiere de sediul Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare.

Nicuşor Dan a subliniat într-un comunicat transmis pe X că pătrunderea dronei în spațiul suveran românesc reprezintă o consecință directă a războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei. Potrivit informațiilor transmise de autoritățile ucrainene în cursul dimineții, zona cu risc de explozie a fost evacuată preventiv, iar toate cele patru drone marine ieșite de sub control s-au autodetonat.

"Drona marină care a explodat în această dimineață în Portul Constanța făcea parte, alături de alte mijloace similare de luptă, dintr-o operațiune militară condusă de Ucraina împotriva agresiunii ruse. Forțele ucrainiene au pierdut controlul asupra respectivelor mijloace ca urmare a acțiunilor de război electronic întreprinse de Rusia.

Intrarea acestei drone în spațiul suveran românesc reprezintă o consecință directă a războiului purtat de Rusia împotriva Ucrainei. Informații primite în cursul dimineții de la partea ucraineană au permis evacuarea zonei cu risc de explozie. În acest moment, toate cele patru drone marine ieșite de sub controlul forțelor militare ucrainene s-au autodetonat", a scris Nicuşor Dan într-o postare pe X.

Conform declaraţiilor preşedintelui României, una dintre drone s-a autodistrus în Portul Constanța, o a doua a explodat în larg, sub monitorizarea Gărzii de Coastă, iar celelalte două s-au detonat la aproximativ 145 de kilometri est de litoralul românesc.

Nicuşor Dan a menţionat că incidentele nu au provocat victime și nici pagube semnificative, iar în prezent nu mai există niciun pericol pentru populație sau infrastructura națională.

Totodată, instituțiile românești au menținut pe tot parcursul zilei un contact permanent cu partea ucraineană și cu partenerii din Uniunea Europeană și NATO.

"Pe lângă drona care s-a autodistrus în portul Constanța, o a doua s-a autodetonat, sub monitorizarea Gărzii de Coastă, în largul Portului Constanța, iar alte două drone au explodat la circa 145 de km est de Constanța.

Niciuna dintre aceste drone nu a produs victime sau daune semnificative. În acest moment, nu mai există pericol la adresa cetățenilor români și a infrastructurii naționale.

Pe parcusul întregii zile, am fost permanent în contact cu toate instituțiile implicate. De asemenea, există o comunicare directa între Administrațiile Prezidențiale din România și Ucraina și, în egală măsură, MApN, SRI, MAI și MAE au menținut un contact operativ și eficient cu partea ucraineană și cu partenerii din UE și NATO", a mai precizat şeful statului pe cunoscuta reţea socială.