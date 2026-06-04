Nicușor Dan participă vineri la Summitul UE - Balcanii de Vest, în Muntenegru. Se va discuta despre extinderea blocului european

Președintele României, Nicușor Dan. Foto: Profimedia Images

Preşedintele Nicuşor Dan participă, vineri, la Tivat, în Muntenegru, la Summitul Uniunea Europeană - Balcanii de Vest, transmite Administraţia Prezidenţială. Liderii UE şi cei din Balcanii de Vest se reunesc la şase luni de la ultimul summit, care a avut loc la Bruxelles.

Summitul va fi prezidat de preşedintele Consiliului European, Antonio Costa, şi găzduit de preşedintele Muntenegrului, Jakov Milatovic. UE va fi reprezentată de preşedintele Consiliului European şi de preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Va participa şi Înalta Reprezentantă Kaja Kallas, arată site-ul Consiliului European.

Tema summitului este "Prosperitatea şi stabilitatea comună a UE şi a Balcanilor de Vest".

În timpul prânzului, liderii vor discuta despre extindere. Momentul va reprezenta o oportunitate pentru UE de a-şi reitera angajamentul deplin şi neechivoc faţă de perspectiva de aderare la UE a Balcanilor de Vest.

Este preconizat că liderii vor evalua progresele înregistrate în ceea ce priveşte integrarea treptată a Balcanilor de Vest în UE şi modalităţile de a avansa în continuare în acest sens, în special prin intermediul Planului de creştere pentru Balcanii de Vest.

Aceştia vor examina, de asemenea, modalităţi de abordare a provocărilor comune şi de consolidare a securităţii şi a rezilienţei în contextul geopolitic din ce în ce mai complex.

Consilierul prezidenţial Valentin Naumescu a transmis că Nicuşor Dan va participa la summitul din Muntenegru şi apoi la Consiliul European, unde va transmite clar această susţinere fermă a României pentru extinderea UE.

"România are doar de câştigat din integrarea europeană a ţărilor cu care se învecinează, pentru că asta aduce dezvoltare în întreaga regiune, încrederea investitorilor, democraţie şi stabilitate, scăderea influenţei Rusiei, reforme pe toate planurile în ţări care în deceniul trecut erau văzute ca parte a "zonei gri" (tampon) între Occident şi Rusia, iar România ar putea avea şansa în viitor de a nu mai fi, în sfârşit, la periferia Uniunii Europene, ci înconjurată de ţări integrate", a scris Naumescu pe Facebook.

Mesajul a fost transmis în contextul anunţului recent că Republica Moldova şi Ucraina vor începe oficial negocierile de aderare, în prima fază cu primul cluster, apoi cu celelalte.

"Decizia va fi adoptată formal la mijlocul acestei luni, dar deja se ştie că Ungaria şi Ucraina au avut o rundă de negocieri reuşită cu privire la drepturile minorităţii maghiare din Ucraina iar noul guvern de la Budapesta va renunţa la veto-ul pentru începerea negocierilor cu Ucraina, implicit cu Republica Moldova. România susţine puternic cele două ţări vecine, în aspiraţia lor legitimă şi în eforturile de integrare europeană, la fel cum susţine şi candidaturile ţărilor din Balcanii de Vest", a spus Valentin Naumescu.

El apreciază că summiturile europene importante de luna aceasta - începând cu cel din 5 iunie de la Tivat, Muntenegru (UE-Balcanii de Vest), apoi 18 şi 19 iunie la Bruxelles (Consiliul European) şi 22 iunie din nou la Bruxelles (UE - Republica Moldova) - "vor consolida apropierea ţărilor candidate de UE şi vor da o perspectivă mai clară procesului de lărgire".