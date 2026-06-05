Nicușor Dan: Suntem în contact și cu Ucraina. Dacă sunt și alte drone, vor fi localizate, nu vor mai ajunge până la țărm

Alertă la Constanța, zona din jurul portului a fost evacuată. Foto: Antena 3 CNN

Președintele Nicușor Dan a declarat vineri că există o posibilitate să existe și alte drone, cum a fost cea care s-a autodetonat în Portul Constanța, dar „ele nu vor mai ajunge până la țărm”. De asemenea, în condițiile MApN a anunțat că drona este una de tipul celor folosite în războiul din Ucraina, șeful statului a spus că se află în contact cu autoritățile ucrainene.

Nicușor Dan se afla la bordul aeronavei Spartan când a fost informat că a explodat o dronă în Portul Constanța. Președintele, care se află în acest moment la Summitul UE - Balcanii de Vest în Muntenegru, a spus că este la curent cu incidentul din România.

„Da, am primit toate informările și încă câteva cu un anumit grad de certitudine, dar nu vreau să le fac publice, după-amiază când ne vedem o să avem informațiile complete. Ce e important e că a existat informația că va exploda și toate persoanele s-au evacuat”, a spus președintele.

Întrebat dacă este posibil să existe și alte astfel de drone în acest moment în apropiere de țărmul Mării Negre din România și ce alte măsuri au fost luate în afară de cele două elicoptere care survolează zona, Nicușor Dan a răspuns:

„Dacă sunt altele, ele sunt localizate, ele nu vor mai ajunge până la țărm. Este o probabilitate (să fie și altele n.red) și nu o să vă dau un răspuns. La a doua întrebare e o chestiune de natură militară, dar pe probabilitatea care există azi, nu mai există pericol”, a spus președintele.

Nicușor Dan a adăugat, de asemenea, că se află „în contact” cu autoritățile ucrainene.

Precizarea președintelui vine după ce Ministerul Apărării a anunțat că „drona maritimă este de tipul celor folosite în războiul din Ucraina”.

O dronă marină, care avea atașat un timer și fusese descoperită în apropiere de Portul Constanța, a explodat vineri.

Autoritățile sunt în alertă, zona a fost evacuată, iar oamenii au primit mesaj Ro-Alert. Șeful DSU, Raed Arafat, a declarat că în spitale a fost activat planul alb de intervenție și există posibilitatea să fie și alte drone.

Prefectul județului Constanța, Adrian-Teodor Picoiu, a declarat, de asemenea, pentru G4Media că drona care a explodat la Constanța face parte dintr-un grup de cinci drone.