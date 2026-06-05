Reacții ale liderilor europeni după explozia unei drone la Constanța. Macron: Vom face orice consideră necesar autoritățile române

2 minute de citit Publicat la 13:09 05 Iun 2026 Modificat la 13:28 05 Iun 2026

APADOR-CH vrea organizarea unui referendum național înainte de luarea oricărei decizii privind "umbrela nucleară". FOTO: Agerpres

Liderii europeni reacționează după explozia unei drone în Portul Constanța. Prima reacție a venit de la Președintele Franței, Emmanuel Macron, care a declarat că Franța rămâne ferm angajată în sprijinirea României și în apărarea teritoriului său.

„Voi fi foarte clar. Securitatea întregii Europe și, îndeosebi, securitatea României este de o importanță extrem de mare pentru Franța”, a declarat președintele Franței.

Macron a amintit că, la doar câteva ore după izbucnirea războiului din Ucraina, Franța a decis să trimită trupe în România, la solicitarea autorităților române, pentru a contribui la protejarea teritoriului țării.

Liderul francez a subliniat că Franța coordonează în prezent securitatea oferită României și că va continua să colaboreze cu autoritățile de la București.

„Astăzi suntem națiunea care coordonează securitatea oferită României. Deci, rămânem uniți cu autoritățile române și vom face orice consideră ele necesar pentru a proteja suveranitatea terestră și aeriană”, a mai declarat Emmanuel Macron.

Costa: UE condamnă încălcările repetate ale spațiului aerian al statelor membre

Președintele Consiliului European, Antonio Costa, a transmis, la rândul său un mesaj după explozia dronei.

„Solidaritate totală și sprijin pentru România în urma exploziei unei drone în Ăortul Constanța de astăzi dimineață. Acesta este al treilea incident de securitate semnificativ în România din ultimele săptămâni. Aceste incidente sunt o consecință directă a războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei.

UE condamnă încălcările repetate ale spațiului aerian al statelor membre și reafirmă angajamentul său neclintit față de securitatea tuturor statelor membre”, a scris Costa pe rețeaua X.

Full solidarity and support to Romania following the drone explosion in the port of Constanta this morning.



This is the third significant security incident in Romania in recent weeks. These incidents are a direct consequence of Russia’s war of aggression against Ukraine.



The… — António Costa (@eucopresident) June 5, 2026

Ursula von der Leyen: SAFE va ajuta la construirea unei Românii mai puternice. Și a unei Europe mai puternice

„Solidaritate cu România! La o săptămână după ce o dronă s-a prăbușit într-un bloc din Galați, astăzi o dronă maritimă a ajuns în portul Constanța.

Aceasta este o consecință directă a războiului Rusiei împotriva Ucrainei. Devine din ce în ce mai mult o amenințare directă pentru țările de pe granița noastră de Est.

Solidaritatea noastră cu fiecare Stat Membru expus acestor amenințări este absolută. Și răspunsul nostru trebuie să fie pe măsura urgenței. Europa investește masiv în capacități antide drone, apărare aeriană și sisteme de avertizare timpurie.

SAFE va ajuta la construirea unei Românii mai puternice. Și a unei Europe mai puternice.”, a scris președinta CE, Ursula von der Leyen, pe rețeaua X.

Solidaritate cu România!



One week after a drone crashed into an apartment building in Galați, a maritime drone today reached the port of Constanța.



This is a direct consequence of Russia’s war against Ukraine.



It is increasingly becoming a direct threat to countries on our… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) June 5, 2026