O femeie de 37 de ani s-a drept o fată de 12 ani pentru a păcăli o familie să o adopte. Și timp de 14 luni a reușit

Amanda Maria Souza de Oliveira a recurs la scheme similare și în trecut FOTO: Globo

O femeie în vârstă de 37 de ani, din Brazilia, s-a prefăcut că este o fată de 12 ani, cu probleme de sănătate, timp de peste un an, pentru a convinge o familie să o adopte.

Poliția din statul brazilian Santa Catarina a raportat recent unul dintre cele mai bizare cazuri de fraudă de identitate din întreaga sa istorie. O femeie de 37 de ani a fost descoperită dându-se drept o fată de 12 ani cu un trecut marcat de abuzuri, în încercarea de a convinge o familie locală să o adopte. O investigație a arătat că femeia era recidivistă și că, anterior, se dăduse drept minoră în statele São Paulo, Rio de Janeiro și Minas Gerais, potrivit Globo.

Amanda Maria Souza de Oliveira și-ar fi început elaborata fraudă de identitate convingând pastorul unei biserici din Joinville, cel mai mare oraș din Santa Catarina, că era o fată de 12 ani pe nume Gabriela, care fugise de la o familie abuzivă din statul Pará. După ce a câștigat încrederea pastorului și a membrilor congregației sale, ea nu numai că a primit ajutor financiar, dar a fost și recomandată unei familii locale care a primit-o în casă.

În perioada petrecută alături de noua sa familie, femeia de 37 de ani a întreținut în mod deliberat imaginea unui copil: a băut lapte din biberon, folosea o suzetă pentru a se liniști și cerea o păturică de care se „atașase” pentru a putea adormi noaptea. De asemenea, vorbea cu o voce subțire, copilăroasă, și simula coșmaruri nocturne pentru a-i face pe noii săi părinți să creadă că era cu adevărat „un copil cu autism care avea nevoie de îngrijire”.

Mulți s-au întrebat cum de familia a căzut în capcana minciunilor Amandei, având în vedere că aceasta arăta, de fapt, vârsta ei reală, dacă nu chiar mai în vârstă. Totuși, femeia de 37 de ani avea și pentru acest aspect o explicație. Ea susținea că fusese obligată să ia hormoni în copilărie, ceea ce îi afectase aspectul fizic, și că anii de abuz din partea tatălui său își puseseră amprenta asupra ei.

Familia a crezut tot ceea ce le-a spus Amanda și a copleșit-o cu afecțiune. I-au organizat o petrecere pentru cea de-a 12-a aniversare, au plătit tratamente medicamentoase pentru obezitate și plănuiau să o adopte legal. Nu au bănuit nicio clipă că ar putea fi vorba de o înșelătorie, însă oamenii din jurul lor au devenit suspicioși, iar o rudă a raportat cazul poliției și le-a cerut anchetatorilor să verifice trecutul fetei.

În cele din urmă, s-a descoperit că „Gabriela”, în vârstă de 12 ani, era de fapt o femeie adultă de 37 de ani care recursese la scheme similare în diferite părți ale Braziliei, trăind pe seama familiilor care o compătimeau. În 2023, ea s-a dat drept o fată de 12 ani și a susținut că fusese supusă unor ritualuri de vrăjitorie. Pentru a-i convinge pe oameni că era o victimă, și-a introdus aproximativ 100 de ace metalice sub piele.

Potrivit informațiilor disponibile, suspecta și-a recunoscut faptele în timpul interogatoriului și a fost acuzată de fraudă și furt de identitate, fiind ulterior transferată la închisoarea din Joinville. Avocatul ei a solicitat o evaluare psihiatrică, sugerând că Amanda ar putea suferi de o afecțiune psihică și că nu este pe deplin responsabilă pentru acțiunile sale.