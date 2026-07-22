Aeroportul Băneasa a avut, în șase luni, mai mulți pasageri decât în tot anul trecut. Record și pe Henri Coandă

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Aeroporturile bucureștene au avut, în prima jumătate a acestui an, cel mai bun semestru din istoria lor: 8,46 milioane de pasageri, cu 5,08% peste nivelul din aceeași perioadă a lui 2025. Cifrele au fost făcute publice miercuri de Compania Națională Aeroporturi București (CNAB), notează Agerpres.

„Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti îşi consolidează statutul de principal pol aviatic al României. Datele de trafic din primele şase luni ale acestui an indică o creştere semnificativă; astfel, cele două aeroporturi ale Capitalei, Aeroportul Internaţional Henri Coandă Bucureşti şi Aeroportul Internaţional Bucureşti Băneasa Aurel Vlaicu, au înregistrat un număr record de 8.459.576 pasageri, cu 5,08% mai mult decât în aceeaşi perioadă a anului 2025”, se arată în comunicatul companiei.

Mai mulți pasageri au însemnat și mai multe curse. În primele șase luni au fost operate 68.367 de aterizări și decolări – o creștere de 3,37% față de ianuarie-iunie 2025.

„Rezultatele pe care le-am obţinut sunt efecte ale noii strategii manageriale, orientate către atragerea de noi companii aeriene, extinderea numărului de rute operate de la Bucureşti, creşterea frecvenţelor de operare pe rutele existente şi, nu în ultimul rând, către optimizarea calităţii şi siguranţei infrastructurii aeroportuare”, a explicat directorul general al CNAB, Bogdan Mîndrescu.

Henri Coandă a trecut de 7,7 milioane de pasageri. Performanța cea mai spectaculoasă îi aparține însă aeroportului Băneasa: 745.674 de pasageri într-un singur semestru, adică cu 50.956 mai mulți decât a avut în tot anul 2025 la un loc.

„Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti a înregistrat o creştere solidă şi sustenabilă, prioritatea managementului CNAB fiind asigurarea condiţiilor optime pentru această dezvoltare, cu preocupare majoră pentru a menţine cele mai stricte standarde de siguranţă şi securitate a pasagerilor şi operaţiunilor aeriene pe aeroporturile din Capitală”, a mai spus Mîndrescu.