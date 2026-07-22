Imagini virale. Un politician australian a devenit cunoscut în întreaga lume după ce a urlat la câinele lui în direct, la televizor

Parlamentarul Barnaby Joyce a întrerupt discuția în direct pentru a-și certa cățelul. FOTO captura X

Un interviu televizat despre controversele politice de extremă dreaptă s-a transformat într-o comedie involuntară în Australia, după ce parlamentarul Barnaby Joyce a întrerupt discuția în direct pentru a-și certa câinele, moment care a devenit viral și a declanșat un val uriaș de meme-uri și titluri în presa internațională, scriu The Guardian și Financial Review.

Turneul european al Paulinei Hanson, liderul partidului populist One Nation, a fost umbrit în mod neașteptat dintr-un motiv greu de anticipat. Barnaby Joyce, un cunoscut parlamentar australian care s-a alăturat recent formațiunii, a ținut primele pagini ale presei internaționale nu prin pledoariile sale politice, ci printr-o criză de nervi transmisă în direct la televiziunea națională.

În timpul unei ediții a emisiunii 7.30 de la postul ABC, moderatoarea Sarah Ferguson l-a luat la întrebări pe Joyce legat de trecerea sa la One Nation și de asocierea controversată a partidului cu figuri de extremă dreaptă.

➡️ Deputado australiano interrompe entrevista difícil para gritar com cachorro



Barnaby Joyce, parlamentar da Austrália, pediu desculpas após gritar com o cachorro durante uma entrevista ao vivo na emissora pública nesta segunda-feira (20/7)



? Corporação Australiana de… pic.twitter.com/zaJo77VUic — Metrópoles (@Metropoles) July 21, 2026

În timp ce jurnalista îi atrage atenția că se îndreaptă spre o zonă marcată de intoleranță, politicianul pare vizibil distras.

Deranjat de lătratul insistent al cățelului său, pe nume Stella, care lătra neîntrerupt sub terasa de unde transmitea, Joyce izbucnește brusc și urlă în mijlocul interviului: "Stai jos!".

După un scurt moment de confuzie, politicianul a încercat să revină la discuție, explicând că animalul îl împiedica să audă întrebările. Când moderatoarea i-a cerut să lase câinele în pace și să răspundă la subiect, Joyce a ripostat tăios, avertizând-o să nu fie nepoliticoasă, altfel interviul se va încheia pe loc.

Scena s-a viralizat pe rețelele sociale, și a dus la meme-uri și titluri în presa din întreaga lume, de la CNN și The Independent până la publicații din America Latină și Asia.

Pentru Joyce, însă, nu este o premieră ca relația lui cu animalele să devină un subiect de știre internațională. În urmă cu mai bine de un deceniu, pe când era ministru al agriculturii, el a făcut o celebritate globală din câinii actorului Johnny Depp, pe care i-a amenințat cu eutanasierea dacă nu respectă legile stricte de biosecuritate ale Australiei.

Ulterior, Joyce și-a cerut scuze public pentru ieșirea sa recentă: "L-am agresat verbal pe câine, lucru pentru care îmi pare extrem de rău, iar acum câinele a devenit și mai faimos", a declarat el.

Între timp, incidentul nu a fost ratat nici de adversarii politici. Liderul Coaliției a profitat imediat de gafă și a postat o fotografie relaxată alături de corgii săi cuminți, însoțită de o glumă pe seama evenimentului.