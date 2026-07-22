Noi reguli pentru zboruri au fost aprobate definitiv în UE: Bagajul de mână inclus în preț, despăgubiri rapide pentru zboruri anulate

Planurile de călătorie pentru vacanța de la mijlocul semestrului ar putea fi afectate semnificativ. Sursa foto: Getty Images

Consiliul European a dat undă verde definitivă unei revizuiri majore a drepturilor pasagerilor aerieni din UE. Companiile aeriene au 12 luni la dispoziție pentru a pregăti și adopta noile reguli, potrivit Euronews.

Aprobarea Consiliului a urmat unui vot al Parlamentului European cu 646 de voturi pentru și 12 împotrivă pe 7 iulie, deschizând oficial calea pentru adoptarea noii legislații. Cu perioada de grație de 12 luni, se așteaptă ca regulile să intre în vigoare de la mijlocul anului 2027.

Cifrele de bază rămân aceleași, compensațiile aplicându-se în continuare după o întârziere de trei ore pentru anulările cu un preaviz mai mic de 14 zile sau pentru refuzul la îmbarcare, cu plăți de 250 EUR, 400 EUR sau 600 EUR, în funcție de distanță. Companiile aeriene pot refuza în continuare să plătească pentru perturbări independente de voința lor.

Principala realizare a Parlamentului a fost împiedicarea Consiliului să ridice pragurile de întârziere și să reducă plățile.

Noutatea este procesul de reclamații. Companiile aeriene trebuie acum să explice cum să solicite despăgubiri în termen de patru zile de la o călătorie, pasagerii au la dispoziție nouă luni pentru a depune cererea folosind formularele standard ale UE, iar companiile aeriene au la dispoziție 30 de zile pentru a plăti sau a justifica un refuz. Grupul de consumatori BEUC estimează că companiile aeriene se află în despăgubiri nereclamate de aproximativ 3,2 miliarde de euro.

Locuri adiacente atribuite gratuit pentru însoțitori

Companiile aeriene nu vor mai avea voie să separe copiii sub 14 ani de adultul care îi însoțește. Și vor trebui să le atribuie gratuit locuri adiacente.

Până acum, această suprataxă costa adesea între 8 și 15 euro pe zbor. Înmulțită cu un zbor dus-întors și mai mulți copii, factura se aduna rapid.

Aceleași protecții se aplică pasagerilor cu dizabilități, persoanelor cu mobilitate redusă și femeilor însărcinate, care vor avea dreptul la un loc adecvat fără costuri suplimentare.

Bagajul de mână va fi inclus în prețul afișat al biletului

Una dintre cele mai importante modificări este legată de costurile suplimentare practicate de unele companii aeriene.

Potrivit noilor reguli, pasagerii vor avea dreptul să transporte gratuit la bord un obiect personal, precum o geantă sau un rucsac de mici dimensiuni.

În plus, companiile aeriene, agențiile și platformele de rezervări vor fi obligate să afișeze încă de la începutul procesului de rezervare prețul biletului care include și un bagaj de mână.