Bagajul de cabină ar putea deveni gratuit inclusiv la low-cost. UE pregătește noi reguli pentru companiile aeriene

Bagajul de cabină ar putea deveni gratuit inclusiv la low-cost. FOTO: Getty Images

Drepturile pasagerilor care călătoresc cu avionul au devenit o temă amplă de dezbatere la nivel european. Uniunea Europeană pregătește modificări importante, care ar putea schimbă regulile. Miza cea mai mare este compensația pentru întârzieri.

Parlamentul European își dorește păstrarea compensațiilor de până la 600 de euro dacă zborul are o întârziere mai mare de 3 ore, în timp ce Consiliul UE și companiile aeriene vor că valoarea acestei compensații să scadă până la cel mult 500 de euro, iar ea să fie acordată doar dacă zborul are o întârziere mai mare de 4 sau chiar 6 ore.

În prezent, pasagerii pot primi până la 600 de euro dacă zborul întârzie mai mult de 3 ore. Consiliul UE și companiile aeriene vor însă că pragul să crească la 4 sau chiar 6 ore, iar suma să fie redusă. Parlamentul European se opune și cere păstrarea regulilor actuale.



Ștefan Mușoiu, europarlamentar: "Rezultatul dezbaterilor și votului pe drepturile pasagerilor aerieni a transmis un mesaj foarte clar. Drepturile pasagerilor aerieni nu pot fi reduse. Așadar, în cazul întârzierii zborurilor, pragul compensațiilor finaciare rămâne cel de 3 ore, cu despăgubiri între 300 și 600 de euro".



Bagajul de cabină ar putea deveni gratuit la toate companiile aeriene, inclusiv la cele low-cost, care acum percep un tarif suplimentar, iar de asemenea călătorii ar putea să nu mai fie nevoiți să plătească tarife suplimentare pentru check-în sau pentru alegerea locurilor pentru copii.

Formă finală a legii va fi decisă după negocierile dintre Parlamentul European, Consiliul UE și Comisia Europeană. Până atunci, regulile rămân neschimbate.