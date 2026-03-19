Campania „Conștient, nu dependent”, la Turda, Baia Mare și Blaj. Tineri și părinți, față în față cu realitatea consumului de droguri

Campania națională antidrog „Conștient, nu dependent”, derulată de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României, a continuat seria acțiunilor de prevenție în Turda, Baia Mare și Blaj. Acțiunile au reunit mii de elevi, profesori și părinți în jurul unui subiect tot mai prezent în societatea românească: consumul de droguri în rândul tinerilor. Seria de evenimente vine într-un context îngrijorător.

Datele oficiale arată că peste 16% dintre adolescenții din România au încercat droguri cel puțin o dată, iar vârsta de debut a scăzut până la aproximativ 13 ani în unele cazuri. De asemenea, 10,7% dintre românii cu vârste între 15 și 64 de ani au consumat cel puțin o dată un drog ilegal, iar aproximativ 6% au consumat în ultimul an, potrivit rapoartelor naționale privind situația drogurilor. Specialiștii avertizează că interesul pentru substanțe interzise apare la vârste tot mai fragede, iar prevenția și dialogul direct cu tinerii și familiile lor rămân unele dintre cele mai eficiente metode de combatere a fenomenului.

Evenimentele au fost construite ca spații de dialog direct între specialiști și comunitate, cu accent pe informare corectă și prevenție. În cadrul întâlnirilor, expertul antidrog Cătălin Țone a explicat consecințele legale și medicale ale consumului de substanțe interzise, în timp ce psihologul și expertul în educație al Fundației Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României, Gabriela Maalouf, a abordat mecanismele emoționale și presiunea socială care pot influența deciziile adolescenților.

Programul a inclus sesiuni separate dedicate elevilor și părinților. Tinerii au discutat deschis despre tentațiile și riscurile consumului, iar părinții au primit instrumente concrete pentru a recunoaște din timp semnele de alarmă și pentru a gestiona situațiile dificile. La întâlniri au fost prezenți și reprezentanți ai Poliției, care au adus în discuție realitatea din teren și implicațiile juridice ale consumului și traficului de droguri, completând astfel perspectiva educațională și psihologică.

Participanții au primit materiale informative realizate de specialiști, menite să ofere repere clare despre prevenție și intervenție. Aceste resurse vin în sprijinul familiilor și al profesorilor, într-un context în care specialiștii avertizează că vârsta de debut a consumului a scăzut semnificativ în ultimii ani.

Acțiunile din Turda, Baia Mare și Blaj fac parte dintr-un demers mai amplu al Fundației Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României, care își propune să ducă mesajul antidrog direct în comunități, acolo unde prevenția poate avea cel mai mare impact.

În fața unui fenomen în creștere, mesajul specialiștilor rămâne clar: informarea, comunicarea și implicarea comunității sunt esențiale pentru protejarea tinerilor și pentru construirea unui viitor fără dependență. Seria de acțiuni naționale va continua în perioada 23-26 martie în Craiova, Arad, Chișineu Criș și Călărași.