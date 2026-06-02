BBC: Trump are nevoie să încheie războiul din Iran, însă regimul de la Teheran nu vrea să cedeze

Războiul din Iran îi face probleme lui Trump mai ales pe plan electoral intern. Foto Profimedia Images

Statele Unite și Iranul au semnalat ambele că ar prefera să nu revină la războiul suspendat după anunțarea armistițiului din 8 aprilie. Niciuna dintre părți nu a permis ritmului constant al schimburilor militare dintre ele să pună capăt discuțiilor mediate de Pakistan, Qatar și alți actori. SUA au în continuare forțe navale și aeriene puternice în raza de atac asupra Iranului. Este rezonabil să presupunem că regimul iranian și-a menținut forțele în stare de alertă ridicată și folosește armistițiul pentru a se reorganiza și pentru a repara pagubele provocate de SUA și Israel, scrie Jeremy Bowden de la BBC, marți, într-un articol de analiză.

Tensiunea armată din Golf și din zonele din jur creează un risc clar, pentru ambele părți, de calcul greșit și percepție eronată. SUA încearcă să mențină presiunea asupra regimului de la Teheran pentru a-l determina să facă concesii, demonstrând că forțele americane sunt aproape și capabile să provoace pagube majore.

Iranienii le reamintesc americanilor că hotărârea lor de a rezista nu a scăzut și că, dacă va fi nevoie, vor ataca bazele americane și infrastructura statelor arabe din Golf.

Primele obiective pe ceea ce ar fi un drum lung și poate imposibil spre un acord mai amplu între SUA și Iran sunt continuarea armistițiului și un acord asupra unui „memorandum de înțelegere” privind agenda unor noi discuții între cele două părți. Chiar și acest lucru se dovedește dificil.

Declarația Israelului că bombardierele sale ar putea reveni la Beirut a redus și mai mult din opțiunile lui Donald Trump.

Prim-ministrul israelian, Benjamin Netanyahu, nu va fi deranjat dacă noua sa ofensivă din Liban face mai dificil un acord american cu Iranul. El nu a dorit armistițiul cu regimul de la Teheran încă de la început. Din punctul său de vedere, orice acord între America și Iran este un acord prost. Iranienii continuă să sprijine Hezbollah, aliatul și interpusul lor din Liban.

Ei au spus că un acord mai amplu cu SUA va trebui să includă oprirea ofensivei israeliene. Președintele Trump pare, deocamdată, să încerce să țină Israelul în frâu.

Înfundătura în care a intrat Trump de unul singur

În ceea ce privește Strâmtoarea Ormuz, regimul iranian va cere un preț, poate sub forma relaxării sancțiunilor sau a deblocării unor active înghețate, pentru redeschiderea strâmtorii, care pare să fie o condiție necesară pentru negocieri serioase.

Doar câteva nave mai trec prin ceea ce fusese o rută maritimă vitală și intens circulată. Iranul a închis-o după ce a fost atacat de SUA și Israel pe 28 februarie.

Arabia Saudită pompează o parte din petrol spre porturile sale de la Marea Roșie, iar Emiratele Arabe Unite (EAU) au o conductă către terminalele de pe mica lor porțiune de coastă orientată spre Golful Oman, dincolo de Strâmtoarea Ormuz.

Dar restul lumii a pierdut totuși aproximativ 20% din aprovizionarea obișnuită cu petrol și gaze, precum și alte exporturi vitale.

Menținerea strâmtorii închise ar însemna un dezastru pentru o mare parte a economiei mondiale. SUA nu mai depind de petrolul din Golf, dar prețurile carburanților din America sunt stabilite în continuare de piața globală a petrolului.

Trump este prins într-o capcană. Este prins în consecințele erorii grave pe care a făcut-o intrând în război cu presupunerea că victoria va fi ușoară.

Președintele american și aliatul său apropiat, Benjamin Netanyahu, au subestimat fatal măsura în care regimul islamic era pregătit să reziste și să suporte atacurile.

Trump nu are o cale ușoară de ieșire, iar regimul iranian vrea să mențină lucrurile așa. El are nevoie ca strâmtoarea să fie redeschisă. Războiul împotriva Iranului este profund nepopular în SUA, iar o nouă escaladare va întoarce și mai mulți americani împotriva lui.

Problema lui Trump este că acele concesii pe care Iranul le va cere pentru redeschiderea strâmtorii sunt respinse de durii din propriul său Partid Republican și de propria sa dorință de a defila cu o victorie.

Președintele american este „alergic” la orice comparație nefavorabilă între orice acord pe care îl face cu Iranul — chiar și un aranjament pentru prelungirea armistițiului în vederea unor noi discuții — și acordul nuclear încheiat sub Barack Obama în 2015. Trump l-a condamnat, iar în primul său mandat la Casa Albă a retras SUA din acel acord.

Războiul care nu se mai termină

Liderii Iranului cred, suficient de îndreptățit, că luptă pentru supraviețuirea regimului lor. Este destul de clar că noi bombardamente americane, cu sau fără Israel, nu îi vor face să cedeze în această privință.

Statele petroliere bogate din Golf au suferit pagube economice pe termen lung și nu vor să sufere și mai mult. Modelul lor de afaceri și dezvoltarea pe termen lung a țărilor lor depind de ideea că Golful este un nod stabil al economiei globale și un loc sigur pentru investițiile străine.

Războiul a dat o lovitură severă acestei imagini, iar refacerea aurei de stabilitate va dura ani. Qatarul este un partener deplin de mediere, alături de Pakistan, în încercarea diplomatică de a relansa discuțiile. Emiratele Arabe Unite și Arabia Saudită au răspuns Iranului din unghiuri diferite.

Emiratele și-au consolidat relația strategică cu israelienii, care au desfășurat în EAU sistemul de apărare antirachetă Iron Dome, alături de militari ai Forțelor de Apărare ale Israelului (IDF) care să îl opereze.

A ieșit la iveală că saudiții au atacat Iranul, potrivit lor ca represalii pentru atacurile iraniene. Dar, semnificativ, surse saudite de rang înalt spun că au transmis clar Teheranului că acționează independent, nu ca parte a coaliției SUA-Israel.

Când Donald Trump și Benjamin Netanyahu au intrat în război cu Iranul, ambii au spus că puterea aeriană considerabilă a țărilor lor va fi suficientă pentru a înlătura regimul islamic de la Teheran. S-au înșelat.

Au înțeles greșit natura unui regim care a supraviețuit aproape o jumătate de secol, în ciuda unor încercări severe impuse de război, sancțiuni și izolare. Acum SUA și Israelul trăiesc cu consecințele — la fel ca restul lumii.