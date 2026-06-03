Grecia recrutează 5.000 de muncitori din Egipt pentru a salva recoltele

Muncitorii egipteni vor lucra la măslini, kiwi și citrice, dar şi în livezile de piersici și cireșe din Grecia. Sursa colaj foto: Getty Images

Grecia a activat un acord bilateral cu Egiptul pentru recrutarea a până la 5.000 de lucrători agricoli sezonieri, în încercarea de a acoperi deficitul acut de forță de muncă din agricultură la nivel național, relatează Greek Reporter.

Grecia aduce 5.000 de egipteni pentru munci în agricultură

Potrivit lui Christos Giannakakis, membru al Consiliului de Administrație al Uniunii Elene a Cooperativelor Agricole (ETHEAS), procedura este deja în desfășurare. Într-un interviu acordat Agenției de Știri Atena-Macedonene (AMNA), Giannakakis a precizat că aproximativ 150 de candidați au fost înregistrați la Administrațiile Descentralizate din Grecia.

Dosarele aprobate au fost transmise Ambasadei Greciei la Cairo, unde vor începe verificarea candidaților și interviurile preliminare, conform sursei citate.

Inițiativa depășește simpla recrutare de muncitori din străinătate. Ea reprezintă un demers structural al sectorului agricol elen de a acoperi, în mod legal, un deficit de personal care s-a accentuat în ultimii ani.

De la livezile de piersici și cireșe până la măslini, kiwi și citrice, cultivatorii și cooperativele agricole se confruntă frecvent cu dificultăți în asigurarea numărului necesar de lucrători în perioadele de vârf ale recoltării.

"Acordul, semnat în urmă cu aproximativ trei ani, este, în sfârșit, pus în aplicare", a declarat Christos Giannakakis.

El a explicat că, deși cota inițială este limitată la 5.000 de lucrători, acest plafon poate fi majorat dacă necesitățile de producție vor crește. Până în prezent, peste 36 de angajatori importanți și-au exprimat oficial interesul de a participa la program.

În cadrul unor întâlniri recente desfășurate la Cairo cu oficiali egipteni, inclusiv cu ministrul adjunct al Muncii din Egipt, discuțiile s-au concentrat asupra eliminării obstacolelor logistice.

Jurnaliştii de la Greek Reporter au mai scris că au fost abordate aspecte precum procedurile de comunicare, coordonarea dintre angajatori, organizarea deplasărilor și desemnarea unui punct oficial de legătură între cele două state.

Grecia este o destinație atractivă pentru muncitorii agricoli egipteni

Grecia consideră piața muncii din Egipt o resursă demografică esențială. Cu o populație de peste 110 milioane de locuitori și un procent ridicat de tineri, Egiptul manifestă un interes deosebit pentru oportunitățile legale de muncă în străinătate. Pentru acești lucrători, Grecia reprezintă o destinație atractivă, deoarece salariile din agricultură sunt semnificativ mai mari decât cele disponibile pe plan intern.

"Există un interes foarte mare din partea Egiptului pentru crearea unor căi legale de angajare în Grecia", a menţionat Christos Giannakakis pentru AMNA, subliniind că principalul obiectiv este redirecționarea forței de muncă dinspre migrația neregulamentară către un proces reglementat și transparent.

Un element-cheie al acestui mecanism îl reprezintă mobilitatea regională a lucrătorilor, adaptată calendarului recoltelor. După cum a explicat Giannakakis, un muncitor poate începe sezonul în livezile din regiunea Macedonia, poate continua în Chalkidiki pentru recoltarea măslinelor verzi, apoi, poate lucra la recoltarea fructelor kiwi și își poate încheia sezonul agricol în alte regiuni, la culesul citricelor.

Durata maximă de ședere pentru lucrătorii sezonieri este stabilită la nouă luni. Cu toate acestea, așa cum a precizat Christos Giannakakis, după prima perioadă de angajare, lucrătorii vor avea posibilitatea de a solicita un permis pe termen mai lung, care poate dura până la cinci ani.

În acest caz, lucrătorul trebuie să părăsească țara la sfârșitul fiecărei perioade de nouă luni și să se întoarcă după o absență de trei luni, fără ca procedura să fie nevoie să reia activitatea de la zero.