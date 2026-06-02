Prima reacție a șefului Armatei, generalul Gheorghiță Vlad, după punerea sub acuzare de către DNA. ”E cel puțin curios momentul ales”

Generalul Gheorghiță Vlad: “Întreaga mea activitate profesională și publică a fost guvernată de respectarea legii". Foto: Agerpres

Șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad, respinge acuzațiile care i-au fost aduse de procurorii DNA, precizând că nu a săvârșit nicio faptă de corupție și nu a avut nicio implicare, directă sau indirectă, în activități de acest tip.

Acesta afirmă că are încredere că adevărul va rezulta din analiza obiectivă a faptelor și probelor, însă consideră “cel puțin curios” momentul în care au fost formulate acuzațiile, în condițiile în care dosarul ar fi fost instrumentat de aproape un an, iar punerea sub acuzare intervine într-un context național Țdeosebit de sensibil și complex”.

“Resping categoric acuzațiile care mi-au fost aduse și afirm fără echivoc că nu am săvârșit nicio faptă de corupție și nu am avut nicio implicare, directă sau indirectă, în activități care ar putea constitui complicitate la asemenea fapte.

Voi avea încredere că adevărul va rezulta din analiza obiectivă a faptelor și a probelor, însă nu pot să nu observ caracterul cel puțin curios al momentului ales pentru formularea acestei acuzații, în condițiile în care dosarul este instrumentat de aproape un an, iar decizia de punere sub acuzare intervine tocmai acum, într-un context deosebit de sensibil și complex la nivel național”, a scris generalul Gheorghiță Vlad pe Facebook.

Avertismentul transmis de generalul Gheorghiță Vlad

Acesta susține că, în mandatul său, Armata Română și-a consolidat rolul, capacitatea operațională și credibilitatea, devenind „un reper de stabilitate și profesionalism”, și avertizează că afectarea imaginii conducerii Statului Major poate avea efecte care depășesc planul personal și pot influența încrederea publică într-o instituție esențială pentru apărarea țării.

“Sub conducerea mea, Armata Română și-a consolidat rolul, capacitatea operațională și credibilitatea, devenind un reper de stabilitate și profesionalism în îndeplinirea misiunilor sale. Din această perspectivă, nu pot ignora faptul că afectarea imaginii conducerii instituției Statului Major al Apărării într-un asemenea moment produce efecte care depășesc persoana mea și riscă să afecteze încrederea publică într-o instituție esențială pentru apărarea țării și siguranța cetățenilor”.

Șeful Armatei mai afirmă că întreaga sa activitate a fost guvernată de respectarea legii și a principiilor de integritate și responsabilitate și dă asigurări că va coopera pe deplin cu organele judiciare, punându-se la dispoziția acestora pentru clarificarea situației.

“Întreaga mea activitate profesională și publică a fost guvernată de respectarea legii, a principiilor integrității, responsabilității și serviciului față de interesul public. Aceste valori mi-au călăuzit cariera până astăzi și vor continua să îmi ghideze conduita și în viitor.

Voi acorda întregul sprijin necesar organelor judiciare și mă voi pune la dispoziția acestora ori de câte ori va fi necesar pentru clarificarea completă a situației. În același timp, nu voi menaja niciun efort pentru apărarea adevărului, a reputației mele și, mai ales, a imaginii și credibilității instituției pe care o conduc.

În contextul complex și tensionat pe care îl traversăm, consider că protejarea încrederii publice în instituțiile fundamentale ale statului reprezintă o responsabilitate care trebuie exercitată cu maximă seriozitate și echilibru”.

Gheorghiță Vlad și alți generali ai Armatei Române au fost audiați la DNA

Șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad, a fost audiat marți dimineață la DNA – Secția militară, într-un dosar în care i s-a comunicat calitatea de suspect pentru complicitate la uzurparea funcției.

În același dosar apare și fiica generalului Mircea Anicescu, pentru care ar fi fost făcute intervenții în vederea avansării în grad înainte de termen, potrivit unor surse citate de Antena 3 CNN. Mircea Anicescu este o figură cunoscută în cadrul Ministerului Apărării Naționale, unde a ocupat funcția de locțiitor al șefului Direcției Generale Management Resurse Umane. Acesta a fost înaintat în iulie 2025 la gradul de general-maior (cu două stele) și a trecut ulterior în rezervă.

Potrivit acelorași surse, în anchetă sunt vizați și generalii Iulian Berdilă și Mihai Șomordolea. Cei trei ar fi implicați într-o investigație care vizează suspiciuni de trafic de influență, în legătură cu fraudarea și favorizarea unor candidați la examenele de promovare și admitere în structurile Armatei Române.

Reacția generalului Iulian Berdilă

General-locotenent Iulian Berdilă, numărul trei în Armata Română, în calitate de locțiitorul pentru operații și instrucție, respinge la rândul său acuzațiile care îi sunt aduse, susținând că nu există nicio faptă de natură penală în ceea ce îl privește și că nu a avut nicio implicare sau cunoștință despre situația invocată. Acesta afirmă că întreaga sa activitate a fost desfășurată cu respectarea strictă a legii și a regulamentelor militare și califică orice asociere a numelui său cu activități ilegale drept „nefondată și lipsită de suport factual”, precizând că își rezervă dreptul de a-și apăra reputația prin toate mijloacele legale.

"În legătură cu recentele acuzații formulate, resping categoric orice insinuare privind existența unei activități ilicite sau a unei conduite de natură penală din partea mea.

Situația invocată nu reprezintă o problemă de natură penală în ceea ce mă privește, ci vizează un context de împrejurări față de care nu am avut nicio implicare și despre care nu am avut cunoștință în maniera în care se încearcă a fi acreditat. Nu există fapte sau acțiuni care să susțină existența vreunei încălcări a legii din partea mea. Dimpotrivă, conduita mea a fost caracterizată permanent de respectarea fără rezerve a legii, precum și a regulamentelor militare aplicabile. Orice încercare de asociere a numelui meu cu activități nelegale este nefondată, lipsită de suport factual și ignoră realitatea obiectivă a faptelor, întreaga mea activitate fiind desfășurată în conformitate cu obligațiile legale și profesionale care îmi revin. Nu în ultimul rând, vă rog să aveți în vedere că îmi rezerv dreptul de a utiliza toate mijloacele legale necesare pentru apărarea reputației, onoarei și drepturilor mele."