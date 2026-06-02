Ce se întâmplă dacă rămâi corigent la o materie sau mai multe. Când se dau examenele de corigență în 2026

Ce se întâmplă dacă rămâi corigent la o materie sau mai multe în 2026 FOTO: Getty Images

Ce se întâmplă dacă rămâi corigent la o materie sau mai multe, mai ales dacă ești în clasa a VIII-a sau a XII-a? Bineînțeles, situația este incomodă pentru orice elev, însă pentru cei din anii terminali de gimnaziu și liceu este mai complicată, având în vedere că examenele vor începe în curând.

Examenele de corigență din anul școlar 2025-2026 pentru elevii de clasele primare, gimnaziale, liceale și profesionale au loc în perioada 6-17 iulie, așa cum a stabilit Ministerul Educației și Cercetării.

Ce se întâmplă dacă rămâi corigent la o materie

Conform Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, un elev este declarat corigent dacă obține calificativul „Insuficient” sau medie anuală sub 5,00 la cel mult două discipline de studiu. Aceeași regulă se aplică și elevilor amânați care nu promovează examenul de încheiere a situației școlare la maximum două materii.

Dacă ești corigent la o singură materie sau la două, nu repeti automat anul. Ai șansa să recuperezi prin susținerea unui examen de corigență. Acesta implică probe scrise și/sau orale stabilite de comisia de examen din școală. Pentru a promova, trebuie să obții minimum media 5,00 (sau calificativul „Suficient”).

O corigență înseamnă presiune în vacanța de vară pentru pregătire, posibile afectări asupra admiterii la liceu (clasa a VIII-a) sau la Bacalaureat (clasa a XII-a). De asemenea, situația școlară rămâne neîncheiată până la susținerea examenului.

Ce se întâmplă dacă rămâi corigent în clasa a VIII-a sau a XII-a

Clasele terminale (a VIII-a și a XII-a) au particularități importante din cauza examenelor naționale.

Pentru elevii de clasa a VIII-a

Dacă rămâi corigent la 1-2 materii, poți susține corigențele în iulie 2026. Elevii care promovează examenul se pot înscrie ulterior la admiterea în clasa a IX-a pe locurile rămase libere, în a doua etapă de repartizare computerizată. Nepromovarea sau neprezentarea duce la declararea ca repetent, ceea ce amână participarea la Evaluarea Națională 2026 și afectează întregul traseu liceal.

Pentru elevii de clasa a XII-a

Situația este similară, dar cu impact asupra Bacalaureatului 2026. Elevii corigenți care promovează în sesiunea iulie pot participa la sesiunea de Bacalaureat din august 2026. Dacă nu promovezi corigența, rămâi repetent și pierzi dreptul de a susține Bacalaureatul în sesiunea imediat următoare. Acest lucru poate întârzia admiterea la facultate cu un an întreg.

În ambele cazuri, promovarea corigențelor este critică pentru continuitatea studiilor și înseamnă că examenele naționale vor fi amânate cu un an.

La câte corigențe rămâi repetent

Rămâi repetent dacă obții medii anuale sub 5,00 (sau „Insuficient”) la mai mult de două discipline (trei sau mai multe).

De asemenea, rămâi repetent dacă nu te prezinți sau nu promovezi examenul de corigență la materiile la care erai corigent (maximum două).

Alte cazuri: media anuală la purtare sub 6,00 sau nepromovarea modulelor în cazul curriculumului modular.

În cazul în care rămâi repetent, acest lucru implică reluarea întregului an școlar.

Când se dau corigențele în 2026

Pentru anul școlar 2025-2026, Ministerul Educației a stabilit perioada oficială pentru examenele de corigență - sesiunea principală - 6 – 17 iulie 2026.

Elevii care nu se prezintă în această perioadă sau nu obțin minimum 5,00 vor fi declarați repetenți.

Există și o sesiune suplimentară (august 2026) pentru situații speciale, cum ar fi elevii din clasa a VIII-a sau a XII-a care au nevoie să se înscrie la examenele naționale ulterioare. De exemplu, absolvenții de clasa a XII-a rămași corigenți și promovați în iulie se pot înscrie la Bacalaureatul din august.