Evaluarea Naţională ar putea fi modificată. Mihai Dimian, despre problemele din Educaţie: "Motivația elevilor a devenit nota"

Ministrul Educaţiei, Mihai Dimian, spune că este de acord cu modificarea Evaluării Naţionale, însă această reformă ar putea veni după consultarea cu specialiştii. „Principala problemă în învăţământul românesc este legată de motivaţia elevilor pentru studiu, pare că am transformat această motivaţie în motivaţia pentru nota pe care o obţin la Evaluarea Naţională sau Bacalaureat", a afirmat Dimian la TVR Info.

Ministrul Educaţiei transmite că este nevoie de o schimbare de mentalitate în sistem, având în vedere că elevii se concentrează pe materiile testate la examene, în timp ce alte discipline ar fi trecute în plan secund.

"Dacă ne uităm după absolvire, observăm că ele ne ajută foarte mult şi ar trebui să reuşim să prezentăm mai mult aceste avantaje ale celorlalte discipline, astfel încât elevii şi părinţii dumnealor să nu se focalizeze doar pe discipline care se află la un examen, fie că vorbim de Evaluare Naţională, fie că vorbim de Bacalaureat.

În afară de această schimbare de mentalitate generală, pe care sper să o provocăm împreună, sigur că, uneori, ajută şi aceste instrumente suplimentare, cum ar fi diversificarea disciplinelor de la Evaluarea Naţională. Împreună cu specialiştii, sigur că se va ajunge la o concluzie. Şi în privinţa părinţilor, să gândească să nu împingă elevii doar către disciplinele care se examinează.

Pare că am transformat această motivaţie pentru studiu unei discipline în motivarea pentru nota pe care o obţin la Evaluarea Naţională sau nota pe care obţin la examenul de bacalaureat. Asta nu este o abordare adecvată formării unei persoane şi mai ales ajutorului pe care, repet, acea disciplină îl oferă în viaţă ulterior. Ea n-a fost pusă acolo întâmplător. Dacă am decis că o anumită disciplină face parte din formarea lui, cu siguranţă îl va ajuta în viaţa", a declarat ministrul Educaţiei.

Mihai Dimian, despre varianta modificării Evaluării Naţionale:

"Sigur că, în primul rând, mă bazez pe părerea specialiştilor într-o astfel de situaţie. În al doilea rând, aş vrea să apreciem mai mult educaţia, să apreciem mai mult învăţământul, indiferent dacă ajungem să-l testăm sau nu. Ne uităm foarte mult la aceste evaluări şi ele determină, atât Evaluarea Naţională cât şi examenul de bacalaureat, o anumită traiectorie. Ne ajută în traiectoria noastră, în viaţă şi în carieră".