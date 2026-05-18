Mii de copii români au fost salvați de la abandon școlar prin programele Asociației FDP - Protagoniști în Educație

3 minute de citit Publicat la 16:47 18 Mai 2026 Modificat la 16:47 18 Mai 2026

Mii de copii români au fost salvați de la abandon școlar prin programele Asociației Asociația FDP - Protagoniști în Educație în cei 30 de ani de activitate ai organizației neguvernamentale. În același interval de timp, au fost formate peste 3000 de cadre didactice care să poată lucra mai eficient cu copiii vulnerabili și să aplice metode incluzive în școli.

Asociația Asociația FDP - Protagoniști a implementat aceste programe gradual, fiecare răspunzând unei etape diferite din viața copilului și unei nevoi sociale concrete.

Primele inițiative au avut loc în anul 1996 când un grup de voluntari români și italieni a ales să rămână alături de copiii abandonați din Căminul Spital Vidra. În acel moment, sute de copii diagnosticați cu HIV trăiau izolați, fără familie și fără perspective, iar decizia voluntarilor de a nu plecaa devenit punctul de pornire al uneia dintre cele mai consistente intervenții de educație incluzivă din România.

Case de tip familial construite pentru copii scoși din sistemul instituționalizat

În deceniile care au urmat, FDP a construit un model de intervenție socială și educațională care a schimbat fundamental viețile copiilor aflați în situații de vulnerabilitate. Organizația a dezvoltat case de tip familial pentru copiii scoși din sistemul instituționalizat, a implementat programe de dezinstituționalizare care au readus copiii în familii și comunități, a creat programe „Școală după Școală” în zone cu risc ridicat de abandon și a sprijinit integrarea tinerilor prin întreprinderi sociale care le-au oferit primele experiențe de muncă și independență.

Incluziune prin sport și 0% abandon școlar

Astăzi, impactul acestui model este vizibil în mod concret în viața de zi cu zi a beneficiarilor. În cadrul programului „Școala Socială Sportivă Real Madrid”, dezvoltat începând din 2012 în parteneriat cu Fundația Real Madrid, peste 130 de copii din comunități vulnerabile din București și județul Dâmbovița participă săptămânal la activități educaționale prin sport, iar abandonul școlar în rândul lor este de 0%, un indicator care reflectă stabilitatea și consistența intervenției.

Centru cu terapii gratuite pentru peste 130 de copii anual

Un alt exemplu de impact este Centrul Wonder, dedicat copiilor cu cerințe educaționale speciale, unde peste 130 de copii beneficiază anual gratuit de terapii, consiliere și sprijin educațional integrat. În acest context, prezența școlară de 100% devine mai mult decât o statistică, devenind o dovadă a faptului că intervenția personalizată poate transforma complet parcursul educațional al unui copil.

Peste 3000 de cadre didactice special formate

Privind în ansamblu cei 30 de ani de activitate, Asociația FDP a sprijinit direct sau indirect mii de copii, a format peste 3.000 de cadre didactice și a menținut în programele sale un indicator constant de abandon școlar de 0%, în contrast puternic cu realitățile din comunitățile vulnerabile în care intervine. În spatele acestor cifre se află însă povești de viață reale, copii care au crescut în programele organizației, au depășit condiții extreme de vulnerabilitate, au continuat studiile, și-au construit cariere și, în unele cazuri, și-au întemeiat propriile familii.

Programe extinse și în Palestina, Kazahstan, Italia și Albania

Experiența acumulată de FDP a depășit de asemenea granițele României, prin proiecte implementate în Palestina, Kazahstan, Italia și Albania, unde modelele dezvoltate local au fost adaptate pentru alte contexte sociale. Acest transfer de bune practici a consolidat poziția organizației ca actor relevant în domeniul educației incluzive la nivel internațional.

”Pentru perioada următoare, 2026–2027, Asociația FDP își propune consolidarea programelor existente, extinderea lor în noi comunități și aprofundarea parteneriatelor strategice cu instituții publice și private, cu scopul de a crește accesul la educație de calitate pentru copiii aflați în situații vulnerabile. În esență, direcția rămâne aceeași ca în 1996: prezență constantă acolo unde riscul de abandon este cel mai mare. Copiii de la Vidra au crescut, iar unii dintre ei sunt astăzi adulți activi în societate. Parcursurile lor confirmă că intervenția timpurie, susținută și umană poate schimba ireversibil traiectorii de viață. În acest sens, FDP își reafirmă angajamentul de a rămâne un actor prezent în viața copiilor care au nevoie de sprijin, continuând misiunea începută acum 30 de ani”, declară Carmen Andreșoi, Director Executiv Asociația FDP – Protagoniști în Educație .

