Rusia va furniza componente din titan pentru prima centrală nucleară din Egipt

Publicat la 17:38 18 Mai 2026 Modificat la 17:38 18 Mai 2026

Producătorul rus de titan VSMPO-AVISMA va livra conducte sudate din titan pentru centrala nucleară egipteană El Dabaa, au declarat oficiali din regiunea rusă Sverdlovsk, în condițiile în care lucrările de construcție avansează la ceea ce urmează să devină prima centrală nucleară din Africa, scrie Business Insider.

Potrivit publicației Russia's Pivot to Asia, guvernatorul regiunii Sverdlovsk, Denis Pasler, a declarat că societatea a început producția de serie a conductelor destinate sistemelor de schimb termic care vor intra în contact cu apa de mare.

Conductele urmează să fie utilizate în sistemele de răcire ale centralei El Dabaa, construită pe coasta mediteraneană a Egiptului de către corporația nucleară de stat a Rusiei, Rosatom.

Pasler a precizat că titanul a fost ales datorită rezistenței sale la coroziune în medii agresive, în special în aplicații marine și energetice, unde materialele convenționale se degradează mult mai rapid.

Proiectul El Dabaa, situat la vest de Alexandria, va cuprinde patru reactoare de câte 1.200 de megawați, bazate pe tehnologia rusească VVER-1200. Rosatom a anunțat anterior că producția de energie electrică de la primul reactor ar urma să înceapă în 2028, finalizarea integrală a proiectului fiind prevăzută pentru 2030.

Acest demers marchează un nou parteneriat major de infrastructură între Egipt și Rusia, într-un moment în care Cairoul urmărește să-și extindă capacitatea de producție a energiei electrice și să-și diversifice mixul energetic.

Egiptul s-a poziționat tot mai mult ca un hub energetic regional, investind masiv în producția de gaze, energie regenerabilă și infrastructură nucleară, pentru a răspunde cererii interne în creștere și a susține dezvoltarea industrială.

VSMPO-AVISMA, unul dintre cei mai mari producători de titan din lume, fabrică produse din titan utilizate în industria aerospațială, navală, petrol și gaze, precum și în industria chimică. Titanul este apreciat pe scară largă pentru rezistența mecanică, densitatea scăzută și rezistența la coroziunea provocată de apa de mare.

Centrala El Dabaa se conturează, totodată, ca un proiect strategic în cadrul cooperării economice tot mai strânse a Egiptului cu membrii BRICS, după aderarea Cairului la bloc în 2024.