Un bărbat care lucra pe vas a fost concediat după 18 ani de muncă. Acum va primi peste 130.000 de euro și va fi repus în funcție

1 minut de citit Publicat la 23:45 17 Mai 2026 Modificat la 23:48 17 Mai 2026

Între 2003 și 2021, angajatul a lucrat în baza a 51 de contracte succesive de angajare pe perioadă determinată. Sursa foto: Getty Images

Tribunalul Muncii din Bari a decis reangajarea unui director de croazieră din Taranto, concediat după 18 ani de activitate desfășurată la bordul navelor Costa Crociere, în baza unor contracte pe perioadă determinată încheiate cu o companie din Curaçao, potrivit lagazzettademezzogiorno.it.

Judecătoarea Agnese Angiuli a admis parțial acțiunea depusă de angajat, reprezentat de avocații Fabrizio Del Vecchio și Antonello Schinaia, și a constatat caracterul abuziv al sistemului de contracte temporare folosit de-a lungul anilor.

Între 2003 și 2021, angajatul a lucrat în baza a 51 de contracte succesive de angajare încheiate cu firma din Curaçao. Ultimul contract nu a mai fost reînnoit după expirare.

Instanța a apreciat că această practică reprezintă o utilizare abuzivă a muncii pe perioadă determinată și a stabilit, totodată, că relația contractuală dintre compania străină și Costa Crociere nu a fost una autentică.

Potrivit deciziei, compania „a utilizat în mod sistematic activitatea angajatului, eludând legislația națională și europeană”.

Judecătorii au concluzionat că raportul de muncă trebuie considerat, încă de la început, unul pe perioadă nedeterminată direct cu compania italiană, chiar și în lipsa unui contract valid de subcontractare în primii ani.

Instanța a dispus reangajarea imediată a angajatului, care urmează să își reia activitatea în scurt timp.

Pe plan financiar, compania din Curaçao a fost obligată să plătească despăgubiri calculate pe baza ultimului salariu, înmulțit cu cei 18 ani de activitate, suma depășind 130.000 de euro, la care se adaugă dobânzi și indexări.

Cererea privind acordarea de daune morale a fost respinsă.