Țările din Europa în care angajații lucrează cel mai mult în weekend. Grecii conduc topul cu 41% dintre angajați. Pe ce loc e România

2 minute de citit Publicat la 23:45 17 Mai 2026 Modificat la 23:47 17 Mai 2026

Angajații din Balcani și din zona Mediteranei sunt cei mai predispuși să lucreze în weekend. În același timp, mai multe țări europene au testat săptămâna de lucru de patru zile, scrie Euronews. Grecia e pe primul loc cu 41% dintre angajați și lucrători independenți care lucrează în weeked, în timp ce România e pe locul 26, cu 13%.

Sute de mii de oameni din Europa nu se pot bucura de weekend ca de o perioadă de odihnă. Peste unul din cinci lucrători din Europa, 21,3%, lucrează constant sâmbăta și duminica, potrivit celor mai recente date Eurostat. În unele țări, procentul este mult peste această medie, mai ales în Balcani și în zona Mediteranei.

În Grecia, 41% dintre angajați și lucrătorii independenți lucrează în weekend. Procentul este de 33% în Bosnia și Herțegovina și de 32% în Malta, Cipru și Macedonia de Nord.

În același timp, nordul și estul continentului au procente mult mai mici. În Lituania, doar 4% dintre lucrători muncesc în weekend, în timp ce în Ungaria procentul este de 7%, iar în Polonia de 7,5%.

Nu este o surpriză prea mare că patronii și lucrătorii pe cont propriu au mai puține weekenduri libere decât angajații. Aproximativ 46% dintre ei trebuie să lucreze în weekend, comparativ cu 18,5% dintre angajați.

Dacă sunt luați în calcul doar angajații, Grecia, Cipru și Macedonia de Nord rămân pe primele locuri, cu procente de peste 30%, urmate de Elveția și Malta, cu puțin sub 29%.

În cazul lucrătorilor independenți și al angajatorilor, Grecia are din nou cea mai mare rată, cu un procent foarte ridicat, de 75%. Clasamentul se schimbă ușor pe următoarele locuri, unde se află Belgia, cu 66%, și Franța, cu 60%.

Faptul că oamenii lucrează des în weekend nu înseamnă neapărat că muncesc mai mult în total. În cazul Greciei însă, datele se potrivesc cu alte statistici Eurostat, care arată că grecii tind să lucreze mai multe ore decât oricare alți angajați din Uniunea Europeană.

Domeniile în care se lucrează cel mai des în weekend

Munca în weekend depinde foarte mult și de sectorul de activitate.

De exemplu, aproape jumătate dintre lucrătorii din servicii și vânzări, adică 47,6%, lucrează constant în weekend. Același lucru este valabil și pentru persoanele care lucrează în agricultură, silvicultură și pescuit, unde procentul este de 47,2%.

Munca în weekend este obișnuită și pentru mulți oameni din așa-numitele „ocupații elementare”, unde procentul ajunge la 25,7%. Este vorba despre locuri de muncă manuale, de rutină, care presupun adesea un efort fizic considerabil.

Țările care au testat săptămâna de lucru de patru zile

Tendința actuală în Europa pare să fie mai degrabă comprimarea săptămânii de lucru, nu prelungirea ei.

Cea mai recentă țară care a încercat acest model este Polonia, o economie aflată în creștere rapidă, dar care se confruntă și cu probleme legate de epuizarea profesională. În vara anului 2025, Polonia a lansat un proiect-pilot prin care urmărește reducerea săptămânii de lucru de la 39 de ore la 35 de ore, fără scăderi salariale.

Angajații au putut alege între trei variante: să lucreze șase ore pe zi, să aibă weekend de trei zile sau să primească zile suplimentare de concediu.

Experimentul, lansat de Ministerul Muncii în 90 de instituții publice și companii private, implică 5.000 de angajați și urmează să fie evaluat în 2027.

Fiecare loc de muncă participant a primit compensații de până la 210.000 de euro, pentru a acoperi eventualele probleme de organizare a turelor cauzate de programul redus.

Alte țări europene care au testat săptămâna de lucru de patru zile sunt Regatul Unit, Germania, Portugalia, Islanda, Franța și Spania.