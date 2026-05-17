Trump și-a trimis din nou emisarul în Groenlanda. Jeff Landry va face interviuri cu „diverși groenlandezi”

Publicat la 23:27 17 Mai 2026

Emisarul american pentru Groenlanda, guvernatorul statului Louisiana, Jeff Landry, a aterizat duminică la Nuuk, capitala teritoriului autonom danez, pentru o vizită de câteva zile, potrivit imaginilor difuzate de presa locală, relatează AFP, citată de Agerpres.

Landry, aflat la prima sa vizită în Groenlanda în calitate de emisar american, urmează să participe la un forum economic în capitala Groenlandei pe 19 şi 20 mai.

Organizată de asociaţia patronală Gronlands Erhverv, evenimentul Future Greenland va reuni lideri politici, directori de companii şi investitori pentru a promova atractivitatea teritoriului arctic, aflat în căutarea unei autonomii mai mari, pe fondul interesului repetat al lui Donald Trump pentru acest teritoriu.

Jeff Landry a coborât din avion pe aeroportul din Nuuk însoţit de aproximativ zece persoane şi a fost aşteptat de un convoi de cinci maşini, potrivit cotidianului local Sermitsiaq.

Ei au fost preluaţi de cinci maşini particulare direct de pe pista de aterizare, a adăugat jurnalul. Emisarul urmează să fie însoţit, luni, de ambasadorul american în Danemarca, Kenneth Howery.

„Împreună, ei se vor întâlni cu diverşi groenlandezi pentru a-i asculta şi a învăţa de la ei, cu scopul de a extinde perspectivele economice, de a crea legături între popoare şi de a consolida înţelegerea reciprocă între Statele Unite şi Groenlanda”, potrivit unui comunicat al ambasadei americane transmis AFP.

Donald Trump l-a numit pe 22 decembrie pe guvernatorul Louisianei, republicanul Jeff Landry, în funcţia de emisar al Statelor Unite în Groenlanda.

După un început de an marcat de încercările preşedintelui american de a „prelua controlul” asupra insulei arctica, guvernul danez şi cel groenlandez au obţinut crearea unui grup de lucru pentru a discuta despre preocupările Statelor Unite, în special cele legate de prezenţa lor militară.